İSTANBUL-BAKAN SOYLU 12 YILDIR, GEZİ OLAYLARINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN YAKASINI BIRAKMIYORLAR.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da, mahalle buluşmaları kapsamında Yıldırım Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Soylu, 'Yaklaşık 12 yıldır, Gezi olaylarından bugüne, Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan da Gezi olaylarına başlayan süreçle Türkiye'nin zenginleşmesini, büyümesini, Türkiye'nin kalkınmasını istemiyor, Türkiye'nin sürdürdüğü istikrarını da bozmak istiyorlar. Buna hep beraber şahidiz. Gezi olaylarında, faiz 3,5-4 puandı. Tayyip Erdoğan'ın eline bir pusula verdiler. Dediler ki, sen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın. Dediler ki, sen Mersin Nükleer Santrali'ni yapmayacaksın. Dediler ki, sen İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın, dediler ki sen Osmangazi Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yapmayacaksın. Dediler ki, sen Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksın. Neden Çünkü her biri Türkiye'nin altyapısına katma değer sağlayacak, her biri Türkiye'nin altyapısını kuvvetlendirecek ve güçlendirecek projelerdi. Her biri bunların Türkiye'nin projesi değil sadece. Etrafımızdaki coğrafyanın, yıllarca, yüzyıllarca bu coğrafyaya ev sahipliği yapmış İpek Yolu'nun yeniden ihya edilmesinin küresel projeleriydi. Peki size sormak istiyorum, Tayyip Erdoğan'a verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan yırttı ve çöpe attı. Çünkü bu pusulayı yazan, Tayyip Erdoğan'a verenler değildi. Bu pusulayı yazan Amerika'dan onları yazanların kulağına üfleyenlerdi dedi.

NÜKLEER SANTRALİ YAPTIĞIMIZDA BOYNUMUZ BÜKÜK OLMAYACAK

Mersin'de yapımı devam eden nükleer santrale de değinen Soylu, Mersin Nükleer Santrali'nin 1. Etabı'nı geçen gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hizmete açtı mı Onların söylediğine değil, biz milletin söylediğine baktık. Peki o neyimize yarayacak Yerli ve milli enerjiye yarayacak. Yani, biz dışarıya parayı veriyoruz, dövizimizi veriyoruz, borçlanıyoruz ve Türkiye'nin boynu bükük, beli eğik kalıyor. Peki o nükleer santrali tamamladığımızda, bütün etaplarını bitirdiğimizde dışarıya karşı boynumuz bükük olmayacak. Ver enerjiyi verelim parayı demeyeceğiz diye konuştu.

TAYYİP ERDOĞAN'IN YÖNETTİĞİ TÜRKİYE'DE AMERİKAN BAŞKANINI KİMSE SALLAMIYOR

17-25 Aralık darbesinin Amerika tarafından tezgahlandığını belirten Soylu, Gezi olaylarının bize bir maliyeti oldu. Ardından 17-25 Aralık darbesini yaptılar. Tayyip Erdoğan'ı tutuklayacaklardı. Bu millet buna müsaade etmedi. Sizler müsaade etmediniz. Tayyip Erdoğan'ın yanında çember oluşturdunuz. Onu Menderes gibi kimseye vermediniz. Onu rahmet Özal gibi kimseye vermediniz. Ona sahip çıktınız. 17-25 Aralık darbesi Amerika tarafından tezgahlanan bir darbeydi. Bana kızıyorlar iki de bir Amerika'nın aleyhinde konuşuyorum diye. İki defa bana yasak koydular. İstenmeyen adam ilan ettiler. 10 bin defada ilan etseniz, milyon defada ilan etseniz ne edeyim. Bu ülkede, Amerika Büyükelçisi bir laf söylediği zaman yöneticilerin ayakları titrerdi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de Amerikan başkanını kimse sallamıyor şeklinde konuştu.

'6-8 EKİM'İN TALİMATINI SELO VERDİ

Bakan Soylu '17-25'inde, bize bir maliyeti oldu. Ardından 6-8 Ekim olaylarında Doğu ve Güneydoğuyu yaktılar. Evleri yaktılar, okulları yaktılar, kütüphaneleri yaktılar, ardından, spor salonlarını yaktılar, ardından camileri yaktılar. Şimdi Tayyip Erdoğan sadece Kastamonu Bozkurt'ta seldeki evleri yapmadı. Oradaki sanayi sitelerini yapmadı. Tayyip Erdoğan sadece Sinop Ayancık'taki seldeki evleri, seldeki sanayi sitelerini yapmadı. Camileri okulları yapmadı. Tayyip Erdoğan sadece Malatya'da, Elazığ'da, Van'da, Bingöl'de, depremde yıkılan evleri yapmadı. Yıkılan okulları yapmadı. Yıkılan camileri yapmadı. Yıkılan sanayi sitelerini yapmadı. Tayyip Erdoğan sadece Antalya, Manavgat'taki o yakılan evleri yapmadı. Yanan sanayi sitelerini yapmadı. Tayyip Erdoğan aynı zamanda 6-8 Ekim'de bu Selo var ya, bu Selo bu Selo talimat verdi. Biliyorsunuz değil mi Selo'yu Bu Selo talimat verdi. Dedi ki 51 kişinin canına okudu. 51 kişiyi katlettirdi orada. 51 kişi şehit oldu orada. ve onun talimatını Kandil'den ona geldi. O da talimatını verdi. Terörist olarak verdi bunun talimatını. Peki, o yanan, yıkılan yerleri okulları, kütüphaneleri, Cizre'de, aynı zamanda Yüksekova'da, Şırnak'ta, Silopi'de ve Nusaybin'de ve Kızıltepe'de Tayyip Erdoğan yaptı dedi.