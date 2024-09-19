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Bakan Şimşek'ten Enflasyon ve Büyüme Hedefleri

Bakan Şimşek'ten Enflasyon ve Büyüme Hedefleri
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, video konferans ile katıldığı Global Liderler Zirvesi'nde enflasyon hedeflerini açıkladı. 2023'te enflasyonu %41,5'le kapatmayı umduklarını, 2024'te %17,5'e, 2026'da ise tek haneye indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bu yıl bütçe açığının %4,9'a gerilemesini beklediklerini ve cari açığı %2'nin altına çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Dezenflasyon sürecinin destekleneceğini vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne video bağlantı ile katıldı. Burada konuşan Şimşek, "Bu sene sonu itibariyle enflasyonu yaklaşık Merkez Bankası'nın hedef bandının üst kısmı olan yüzde 42 civarında, yüzde 41,5'la bitirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek sene enflasyonu, yüzde 20'nin altına, yüzde 17,5 işte orta vadeli programın hedefi. Ama 2026 sonuna da tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne video bağlantısı ile katılarak Orta Vadeli Plan (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Mayıs ayında zirve yapan enflasyona dikkat çekerek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için bizim mutlaka fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Mali disiplini yeniden tesis etmemiz lazım. Sürdürülebilir cari açık yine olmazsa olmazlardan. Ama en kritik olanı yapısal dönüşümdür. Çünkü yapısal dönüşümle biz rekabet gücümüzü arttıracağız. ve verimliliği arttırarak refah seviyemizi yükselteceğiz. Programımızı eğer daha önceden benden duyduysanız veya basından bildiğiniz gibi programımızın en önemli önceliği enflasyonu tek haneye düşürmektir. Geçen sene bir geçiş dönemi yaşadık enflasyonda. Enflasyon, Mayıs ayında zirveyi buldu. Bu sene sonu itibariyle enflasyonu yaklaşık Merkez Bankası'nın hedef bandının üst kısmı olan yüzde 42 civarında, yüzde 41,5'la bitirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek sene enflasyonu, yüzde 20'nin altına, yüzde 17,5 işte orta vadeli programın hedefi. Ama 2026 sonuna da tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. Bunun için Merkez Bankamız gerek geleneksel sıkı para politikası, gerekse miktarsal sıkılaştırma, gerekse seçici kredi sıkılaştırma anlamında, elindeki bütün imkanları seferber etmiş durumda. ve dolayısıyla enflasyon beklentileri ve enflasyonu çıpalamış durumda" diye konuştu.

'BÜTÇE AÇIĞININ BU SENE YÜZDE 4,9'A GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ'

Şimşek, "Yazın başlayan belirgin dezenflasyon önümüzdeki aylarda devam edecek. Biz enflasyon hedeflerimizin gerçekçi olduğuna ve bunları tutturabileceğimize inanıyoruz. Tabii dezenflasyonun yanında diğer önemli bir hedefimiz bütçe açığını kalıcı bir şekilde yüzde 3'ün altına çekmek. Bildiğiniz gibi deprem nedeniyle yine EYT nedeniyle, geçen sene ve bu sene bütçe açığımız oldukça yüksek seyrediyor. Gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak bütçe açığı, geçen sene yüzde 5,2'ydi. Bu sene yüzde 4,9'a gerilemesini bekliyoruz. Ama gelecek sene bizim için kritik bir sene. Dezenflasyon sürecini desteklemek için, bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz. Sonraki yıllarda da yüzde 3'ün altına çekerek dezenfeksiyona güçlü bir destek vereceğiz. Diğer hedeflerimizden bir tanesi de cari açığın kalıcı bir şekilde yüzde 2 ve altına çekilmesidir. Bildiğiniz gibi geçen sene cari açık yüzde 4 civarındaydı. Bu sene muhtemelen yüzde 2'nin altında, yüzde 1,7 olarak öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

'HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİ DE TÜRKİYE'NİN REZERV YETERLİLİĞİNİ ARTTIRMAKTIR'

Bakan Şimşek, "Gelecek sene yüzde 2 civarı bir cari açık öngörümüz var. Sonraki senelerde ise. yüzde 1,5-2 arası bir cari açık hedefliyoruz. Şimdi cari açığın yüzde 2- 2,5'in altında olması demek şu demek; Bir, Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı artık düşüyor demektir. İkinci olarak da, rezerv birikimine imkan sağlıyor. Çünkü hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye'nin rezerv yeterliliğini arttırmaktır. ve böylece Türkiye'nin dış kırılganlıklarını azaltmaktır. Tabii bu politikaların bir sonucu olarak da büyümede geçici bir yavaşlama olacak. Ama daha dengeli, daha sürdürülebilir, yüksek büyümeye geçiş yapacağı" ifadelerini kullandı.

'UZUN VADELİ ORTALAMALARIMIZA GÖRE, YÜZDE 3,5 CİVARINDA BİR BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ'

Şimşek, "Geçen sene büyüme bildiğiniz gibi yüzde 5 civarıydı. Fakat bunun 8 puanı iç talep kaynaklıydı, 8 puandan fazlası. Net ihracatın katkısı da eksi 3 puanın üzerindeydi. Dengesiz bir büyümeydi ve bu enflasyonu, cari açığı doğuruyordu. Bu sene büyüme daha mütevazı. Yani o uzun vadeli ortalamalarımıza göre, dezenflasyon nedeniyle yüzde 3,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz ama bu büyümenin 1 puanı dış talepten gelecek, net ihracatın katkısı 2,5 puanı da iç talepten gelecek. Gelecek sene büyümeyi yüzde 4, daha sonra da 4,5 ve 5 olarak öngörüyoruz.

Bizim için en kritik hedef enflasyonun kalıcı olarak tek haneye ondan sonra da düşük tek haneye yani yüzde 5'lerin altına indirilmesi. Geçen sene bir geçiş dönemiydi. Bir sürü faktörün etkisiyle Mayıs ayında enflasyon yüzde 75'in üzerinde bir seviyede zirveye ulaştı. Ama Mayıs'tan bu yana enflasyon da çok hızlı bir düşüş var. Önümüzdeki aylarda bu devam edecek ve dikkat ederseniz yüzde 52'ye enflasyon inmiş durumda. İnanıyorum ki piyasanın enflasyon beklentilerini baz alırsak Eylül ayında enflasyon 40'lı rakamlara inecek. Yılı, bizim öngörümüz yüzde 41,5'la buçukla kapatmak. Gelecek sene de yüzde 20'nin altına çekmek ve bir sonraki yılda yüzde 10'un altına çekmek gibi bir hedefimiz var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Şimşek Dezenflasyon Konferans Politika Ekonomi Finans Güncel Maliye

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