İSTANBUL-BAKAN ÖZER: ÖĞRETMENLERİMİZİN EĞİTİMİ İÇİN 292 MİLYON BÜTÇE AYIRDIK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakırköy'deki bir otelde, okul yöneticileri seminerleri kapsamında Sosyal Bilimler Liseleri yöneticileri ile 'Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci' semineri düzenlendi. Seminere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakan yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy, Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yazar Saadettin Ökten ve Sosyal Bilimler Liselerinden 186 yönetici katıldı.

"SON 20 YIL EĞİTİMDE ERİŞİM SORUNUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR DÖNEMDİR"

Seminerde konuşan Bakan Özer "Son 20 yılda eğitimle ilgili çok enteresan bir döneme tanıklık ettik. Eğitimde erişim sorununun çözüldüğü bir dönemdir. Eğitimde kitleselleşme ve evrenselleşme döneminin yaşandığı dönem son 20 yıldır. Eğitimin tüm kademelerinde bu memleketin çocuklarının eğitime bulundukları lokasyonlarda, çok uzak mesafelere gitmeden rahatlıkla erişebildiği bir dönemdir. Her ülkenin en değerli sermayesi beşeri sermayesidir. Beşeri sermayesini şekillendiren şey eğitimdir. Eğer beşeri sermayenizi eğitime eriştiremezseniz, hem müreffeh hem barışçıl hem de rekabet eden toplum inşa edebilmeniz çok zordur" dedi.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEKİ OKULLAŞMA ORANLARI YÜZDE 11'LERDEYKEN ŞUAN YÜZDE 92'LERE ULAŞTI"

"KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI ERKEK ÇOCUKLARINI GEÇTİ"

"EĞİTİM DEMOKRATİKLEŞTİRİLDİ"

"AMACIMIZ ÖĞRETMENLERİMİZİ HAYAT BOYU ÖĞRENENLER YAPMAK"

"292 MİLYONLUK BÜTÇE AYIRDIK"

Bakan Özer, "2021 yılını 2.9 milyon öğretmenin eğitimiyle tamamladık. İlk defa öğretmen başına ders saati alınan eğitim saati 94 saate çıktı. 2022 yılının altıncı ayında 3.2 milyon öğretmen eğitim aldı. İstiyoruz ki, öğretmenlerimizi hiç yalnız bırakmayalım. Sürekli onların talep etmiş oldukları, kendilerini geliştirecekleri ve mazeret üretemeyecekleri bir ortama doğru gitmeye çalışıyoruz. Bunun için de bütçede ciddi artış yaptık. 2021 yılında öğretmenlerin eğitimiyle ilgili 8.9 milyonluk bütçe kullanırken bu sene ayırmış olduğumuz bütçe 292 milyon. Kullanın, yeter ki isteyin" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel