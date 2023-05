İSTANBUL-BAKAN KURUM SEÇİM GECESİ 'ÖNDEYİZ' DEDİLER; MİLLETİMİZİN TERCİHİYLE ALAY ETTİLER

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kartal'da Trabzon Çaykaralılar Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, 'Hatırlayın, seçim gecesi kazanıyoruz, öndeyiz dediler; yine milletimizin tercihiyle alay ettiler. Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Birileri maalesef işlerinin dışında başka işlerle meşgul olup, illeri dışında il il gezip, milletimizin aklıyla alay edercesine iradesine saygısızlık etti dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Kartal'da Trabzon Çaykaralılar Derneğine ziyarette bulundu. Kurum, burada yaptığı konuşmasının ardından Maltepe Sahil'de gençlerle bir araya gelerek basketbol oynadı.

'TRABZON'DA TOPLAM 2 BİN 550 KONUT İNŞA EDECEĞİZ

Trabzon'da yapılan projeleri vatandaşlarla paylaşan Bakan Kurum, 'TOKİ vasıtasıyla, tam 8 bin 76 konut kazandırdık. Yine vatandaşlarımıza 'İlk Evim' projemiz kapsamında 2 bin 550 konut yapıyoruz. 'İlk Arsam' projesi kapsamında da 500 arsası, yine alt yapısı hazırlanmış konut yapılmak üzere vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştiriyoruz. Riskli yapı olarak belirlediğimiz bin 372 bağımsız bölüme ilişkin dönüşüm sürecini yürütüyoruz. İş başına geldiğimizde şehrimizde 6 tane atık su arıtma tesisi varken, şu an 15 atık su arıtma tesisi ile Trabzon'umuzun nüfusunun yüzde 91'ine hizmet veriyoruz. Trabzon'da 6 tane millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçemizde gençlerimiz, çocuklarımız aileleri ile birlikte huzurlu bir şekilde vakit geçirecek. Vakfıkebir Millet Bahçemizi açtık. Uzungöl'deki kardeşlerimizle el ele verdik hem gölümüzün kenarında, hem de tıpkı Ayder'de olduğu gibi, orada da çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz. Tüm Türkiye'ye örnek bir proje olacak. Çarşıbaşı ve Arsim Millet Bahçelerimizin de projelendirme çalışmaları tamamlanmak üzere. En kısa zamanda burada da millet bahçelerini yapacağız. Merkezde çok önemli dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz; Tabakhane dediğimiz alanda, Trabzon'a yakışmayan binaları yatay mimari esaslı, kültürümüzün yaşatılacağı anlayışta projelerimizi gerçekleştiriyoruz şeklinde konuştu.

'ALGI ÜRETENLERE EN GÜZEL CEVABI SANDIKTA MİLLETİMİZ VERDİ

Bakan Kurum, 'Şunu asla unutmayalım; 28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak, 85 milyon kardeşimiz kazanacak. 21 yıldır olduğu gibi aynı anlayışla, aynı motivasyonla kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatırlayın, seçim gecesi 'kazanıyoruz' dediler, 'öndeyiz' dediler; yine milletimizin tercihiyle alay ettiler. Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Birileri maalesef işlerinin dışında başka işlerle meşgul olmaya illeri dışında il il gezip, milletimizin aklıyla alay edercesine iradesine saygısızlık ettiler. Ne oldu Değerli arkadaşlar 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı milletimiz rekor oyla destekledi. 15 seçimdir olduğu gibi, yine seçimin galibi Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Milletimiz yine eser ve eser siyaseti dedi. Yalana, iftiraya, bahanelere hayır dedi sandıkta. Algı üretenlere en güzel cevabı sandıkta milletimiz verdi. Biz milletimizle yol yürümeye devam ediyoruz. Seçim gecesi afetzede kardeşlerimizin siyasi tercihlerinden dolayı, onların kırılmış kalplerini dikkate almaksızın, onların tercihleri üzerinden duygularıyla oynadılar. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ödeneği bahane göstererek, afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı etmek istedi. Onları sokağa bırakmak istediler. Medeniyetimiz, atalarımız, ecdadımız ihtiyaç sahibinin kimliğini hiçbir zaman sormadık değerli arkadaşlar; Bize, büyüklerimiz böyle öğretti. İhtiyaç sahibiyse eğer dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun yardım isteyene, ihtiyaç sahiplerine yardıma koştuk, elimizi uzattık. Ama birileri işte afetzede kardeşlerimizin siyasi tercihlerinden dolayı rencide etmeye kalktılar şeklinde konuştu.

'DESTEK BULAMAYINCA MİLLETİMİZE HAKARET ETMEYE KALKTILAR

Bakan Kurum, 'Hatırlayacaksınız seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi 'Bu milletle helalleşeceğiz' dedi. Seçimlerden sonra destek bulamayınca da milletimize hakaret etmeye kalktılar. Milletimize şirin görünmek için daha önce parmaklarıyla, kalp işareti yapan Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları açıklandı, şimdi de vesayetçiler tarafından kurulan o masayı yumrukluyor. Görüyorsunuz değil mi Kinleri, nefretleri giderek artıyor. Milletimiz 14 Mayıs'ta onlara sandıkta cevabı verdi. Beklesin, 28 Mayıs'ta Fatih'in torunları, Çaykaralı kardeşlerim, Trabzonlu kardeşlerim sandıkta onlara öyle bir cevap verecek ki; Gidip, onlar 15 Temmuz'da olduğu gibi evlerinde kahvelerini içmeye devam edecekler ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, 11 ilimizde afetzede kardeşlerimize teslim ettiğimiz konutların anahtar teslim törenlerini izleyecekler. Bunlar hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadılar, hiçbir zaman milletimize inanmadılar, güvenmediler ve milletin masasında oturmadılar. Sırtını teröre, teröristlere, FETÖ'ye, PKK'ya dayayanlara Aziz milletimiz sandıkta en güçlü cevabı verdi ifadelerini kullandı.

EMLAK KONUT KAMPANYAMIZDA DA GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN AYIRDIK

Dernek ziyaretinin ardından Maltepe Sahil'de gençlerle bir araya gelen kurum, basketbol oynadı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, 'Bugün yine gençlerimizle birlikte Maltepe'de buluştuk. Zaman zaman onlarla futbol, basketbol maçları yapıyoruz. Depremzede kardeşlerimizle maç yaptık. Gençlerimizle bir araya geliyoruz ki, onların fikirlerini, önerilerini alıyoruz. Gelecek hakkında ne düşünüyorlar, bu düşünceleri alıyoruz. Partimizle birlikte, gençlik kollarımızla çok güzel programlar yapıyoruz. Orada da, gençlerimizle bir araya gelip geleceğe dair önerileri, fikirleri, bizim bakanlığımıza dair bir ihtiyaçları, beklentileri varsa onları dinliyoruz. Her yapmış olduğumuz toplantıdan da gençlerimiz adına yapacağımız bir iş çıkıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında da gençlerimize yüzde 20 kontenjan ayırmıştık. Emlak Konut kampanyamızda da gençlere yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm çabamız gençlerimiz için, onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için. 81 ilimizde her gencimiz aynı şartlardan istifade etsin istiyoruz. Gençlerimiz söz sahibi, ülkenin her alanında hak sahibi olsun istiyoruz dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023