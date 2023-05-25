İSTANBUL-BAKAN KURUM: MİLLETİMİZİN TAKDİRİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR -1

? Ataşehir'de Kars, Iğdır ve Ardahanlı vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hamdolsun ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık.

? Ataşehir'de Kars, Iğdır ve Ardahanlı vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hamdolsun ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık. Aziz milletimiz; 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. O güne kadar hiçbir rehavete kapılmadan Sayın Cumhurbaşkanımız için; yatırımlarımız, eserlerimiz, dev hizmetlerimiz için aziz milletimizden kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz, 28 Mayıs'ta zaferimizi ilan edinceye kadar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'deki Prestij Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İlginin yoğun olduğu ziyarette vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Ardından Bakan Murat Kurum, Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde Kars, Ardahan ve Iğdırlılarla bir araya geldi. Hemşehri buluşmasına Azerbaycan Milletvekili Dr. Musa Guliyev, Arzu Nağıyev, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifci, partililer ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalara geçilmeden Troyka Kafkas Halk Dansları Topluluğu bir gösteri sergiledi. Aşık Korkmaz İkan ve Aşık Zakir Tekgül ise saz çalarak türkü söyledi.

Daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Bakan Kurum, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini ilettiğini söyledi. Bakan Kurum, 'Aşıklık geleneği; bozkırdan başlayan kurduğumuz şehirlerde devam eden, tüm cihana adalet götüren medeniyetimizin bizlere armağanıdır. Sazıyla, sözüyle, hikayesiyle tarihimizin çok önemli bir unsuru, kültürümüzün eşsiz ve değişmez bir ürünüdür. Bu geleneğin tarihine inmeye kalksak, yüzlerce yıl geçmişe gideriz. 'Bizler, bir söz medeniyetinin evlatlarıyız' Söz; bizde senettir. Söz, bizde gönülden çıkar gönüle girer. Söz, bizde savaşı bitirir, kalpleri imar eder, gönülleri ihya eder. Sözün kuvveti de kudreti de aşıkların sinesinde saklıdır. Aşıklar ki; her daim küçükten büyüğe, 7'den 70'e kahramanlık, aşk, vuslat hikayeleri anlatırlar. Geleneğimizi geleceğe taşır, medeniyet birikimlerimizden bahseder. Sözleri ve sazları bizlere bazen bir dost, bazen bir baba, bazen bir yar, bazen bir öğretmen, bazen de sırtımızı yaslayacağımız bir dağ olurlar" diye konuştu.

AŞIKLIK, DEDE KORKUT GELENEĞİDİR

Bakan Kurum, 'İnsana insanı anlatır, insana dünyayı tanıtırlar. Görmeyen gözleri açar, duymayan kulaklara duyurur, taş olmuş kalpleri tuzla buz ederler. Hani derler ya, 'Vur saza da kulağımızın, gönlümüzün pası silinsin' İşte; o saz bu sazdır. Sizlerin, aşıkların sazıdır. Kötü günlerde, matem zamanlarında aşıkların gönlünden akan sözler, kalplerdeki hüznü, kederi, üzüntüyü siler, atar. Düğüne gider gibi cenge giden ecdadımız, aşıkların sazlarıyla, sözleriyle, deyişleriyle şehadete hazırlanırlar. Hangi birinden bahsetsek, bilemiyoruz. 'Deli gönül Abdal olmuş' diyen Karacaoğlan'dan, 'Gider oldum Halep'e, Hoy'a' diyen Köroğlu'ndan, 'Ya Rabbi, senin mumunu aşk kandiliyle yakıp kalbimin karanlık evini nurunla aydınlat' diyen Ercişli Emrah'a; Dadaloğlu'ndan Aşık Şenlik'e ve oradan da Aşık Veysel'e hepsi gönül pınarımızın eşsiz denizleri, hepsi gönlümüzün yüce dağları, hepsi irfanımızın kutlu bilgeleridir. İşte biz de bu aziz hatıralara, bu yüce mirasa, bu kutlu geleneğe sahip çıkıyoruz. Aşıklık, Dede Korkut geleneğidir. Temelinde adanmışlık, kararlılık, millete ve devlete muhabbet vardır. Ak ile karayı, iyiyle kötüyü, kalbi temizle kalbi kararmışı en iyi aşıklar ayırır. Aşıklar; daima devletinin, milletinin yanında olmuştur. Tıpkı 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunuz gibi. Tüm zor günlerde bizimleydiniz. 14 Mayıs'ta bizim yanımızdaydınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da yanımızda olacaksınız. Hep birlikte güçlü, büyük Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın türküsünü söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNİ BÜYÜK BİR FARKLA, AÇIK ARA ÖNDE TAMAMLADIK

Bakan Kurum, 'Hamdolsun; ülkemiz açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladık. Aziz milletimiz; 27 milyonu aşkın oyla Meclis'te çoğunluğu bizlere, Cumhur İttifakı'mıza verirken, kıl payı bir oranla ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı, milletimizin takdiri başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız, teşkilatlarımız hazır, Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. O güne kadar hiçbir rehavete kapılmadan Sayın Cumhurbaşkanımız için; yatırımlarımız, eserlerimiz, dev hizmetlerimiz için aziz milletimizden kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğiz, 28 Mayıs'ta zaferimizi ilan edinceye kadar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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