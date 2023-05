İSTANBUL-BAKAN KURUM: KASETLERLE, İFTİRALARLA İŞ YAPIYORLAR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. Kurum, "Şurada seçime 2 gün kaldı. Kılıçdaroğlu ve avanesi kasetlerle geldiği genel başkanlık sürecinde, hala kasetlerle, iftiralarla iş yapıyorlar. Çünkü bunları bir merkez yönetiyor. Görüyoruz ki seçime 2 gün kala çekiliyor. Niye? İşte o, FETÖ'nün, PKK'nın her türlü oyunlarıyla, filmleriyle çekilmek zorunda kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunlar onların aklı değil, FETÖ'nün, PKK'nın aklı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) mayıs ayı toplantısına katıldı. Kurum, daha sonra Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde taksicilerle bir araya geldi. İTO'da yaptığı konuşmada, Türkiye ticaretinin gelişmesi için iş insanlarının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, "Son derece kıymetli konularda, milletimizin ve yine ülkemizin faydasına, istişare halinde, hep çalışmaya gayret gösterdik. Tabii İstanbul'umuz bugün buradaki, bu salondaki her bir kardeşimin emekleri sayesinde, her geçen gün daha da güçlenen ekonomisiyle, dünyanın lider şehirlerinden biri olma vizyonuyla, iddialı bir şekilde hareket ediyor. Bu da, tabii ki buradaki iş insanlarımızın, istihdam oluşturan, üreten kardeşlerimizin sayesindedir. İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Şekib Bey'in de her iki dönem boyunca gösterdiği gayreti hakikaten takdirle takip ediyoruz. Ülkemizi, İstanbul'umuzu temsil etmek hem yurt içinde hem de yurt dışında birlikte çalışıyoruz. İstanbul'un sanayisinin, ticaretinin büyümesi adına, tüm ekibiyle birlikte, buradaki kıymetli arkadaşlarımızla birlikte, her zaman mücadele etti ve son seçimlerde de büyük bir destekle Şekib Bey'i yine sizler göreve layık gördünüz. İş dünyasının kendisine duyduğu itibarı bir kez daha görmüş olduk. Tabii, İstanbul Ticaret Odamız sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi 700 bin üyesiyle ülkemizin her noktasında hizmet ediyor" diye konuştu.

"HER BİR EMEKÇİ KARDEŞİME SONSUZ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bakan Kurum, "Kişi başına düşen gayri safi hasılanın yüzde 30'u, vergi gelirlerinin yüzde 48'i, nüfusumuzun beşte birinin İstanbul'da yaşadığı düşünüldüğünde, gerçekten buradaki meclisimiz, üreticilerimiz ülkemiz adına, ülkemizin geleceği adına hepsi birbirinizden kıymetlisiniz. Bu manada ülkenin gelişmesi adına çok önemli adımlar attınız. Her zaman milletimizin yanında oldunuz. İstihdam oluşturarak, üreterek, katma değer sağlayarak, yeni tesisler açarak ve yine milletimizin zor gününde sizler vardınız. 85 milyon kardeşimiz vardı. Depremdeki yardım çalışmalarımız, işte yine evini yuvasını kaybeden kardeşlerimize yapacağınız yeni evlerin çalışması da bizim için, tüm milletimiz için son derece anlamlıydı. Tabii, bu noktada emekleriniz, ülkeye katmış olduğunuz değer için, gayretleriniz için, alın teriniz için sizlere ve firmalarımızda çalışan her bir emekçi kardeşime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli bir iş yapıyorsunuz ve bu anlayış, işte büyük ve güçlü Türkiye yolunda büyütecek. Yeni tesislerin açılmasını sağlayacak, gençlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Bu noktada sizler de bizim yol arkadaşlarımızsınız. 21 yıllık süreçte bizlerin yanında durdunuz. Biz de sanayicimiz için, ticaretimizin artması için sizlerle el ele çalışmaya gayret gösterdik" şeklinde konuştu.

"İTO, TÜRKLERİN SİMGESİ OLAN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜKTEN TARAFTIR"

İSTANBUL'UN BÜTÜN TAKSİ DURAKLARINI YENİLİYORUZ

"BU OYUNLAR ONLARIN AKLI DEĞİL; FETÖ'NÜN, PKK'NIN AKLI"

