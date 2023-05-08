İSTANBUL-BAKAN KURUM İSTANBUL'DA BAŞLATTIĞIMIZ BU DÖNÜŞÜM, YÜZYILIN DÖNÜŞÜM HAMLESİDİR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da 'İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile Buluşma' programına katıldı. Bakan Kurum, Geçen sene İçişleri Bakanlığımız ile başladığımız bir çalışmamız var. 300-400'den fazla nüfus sayısı olan sitelere, sizlerin talepleriyle güvenlik görevlisi zorunluluğu getirme konusunda çalışmalarımızda artık son aşamaya geldik. TBMM yasama dönemi kapandığı için yasalaşma süreci gerçekleşmedi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakımızın kazanacağı zaferden sonra 28. dönemde bütün bu sözlerimizi TBMM uhdesinde, Milletvekillerimizin, Cumhur İttifakımızın desteğiyle yasal güvenceye kavuşturacağız dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde 'İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile Buluşma' programına katıldı. Bakan Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen de eşlik etti. Kurum, Önce, güvenli konutlar, önce huzurlu yuvalar diyoruz. Bayramın birinci günü, sayın Cumhurbaşkanımız asrın projesi olacak, dünya şehircilik tarihine adı altın harflerle yazılacak, İstanbul'da 1.5 Milyon konutluk yüzyılın dönüşümü dediler. Yarısı bizden, yarısı devletimizden dedik. Şunun altını önemle çiziyorum, bugün İstanbul'da başlattığımız bu dönüşüm, yüzyılın dönüşüm hamlesidir diye konuştu.

'YAKLAŞIK 5 MİLYON DAİREDE 20 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZA HİZMET VERİYORSUNUZ

İstanbul'da 585 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını ifade eden Kurum, 'Şu anda İstanbul'un bu tarihi dönüşümünde, yüzyılın dönüşümünde yarısı bizden kampanyamıza başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz Şöyle rakamları açıklayalım da herkes, milletimizin, kardeşlerimizin devletine olan, cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Üsküdar'dan bir duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 585 bin bağımsız bölüm için başvuru yapılmıştır. Bina bazında ise 118 bine ulaştı. Bu ne demek biliyor musunuz 2 milyon 300 bin vatandaşımızın hayatı artık değişiyor demek şeklinde konuştu.

'DENETLEYİCİ BİRİM KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ

Kurum, 'Bir Site yönetimlerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle alakalı bir talepleri olmuştu. Bizde, bu konuda durum tespiti yapan ve çözüm önerilerini hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz. İnşallah elimizi taşın altına koyarak bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı site yöneticilerimizden gelen talep doğrultusunda yapacağız. Vatandaşlarımızın, yine sitelerin yükünü hafifletmek adına KDV'de gerekli düzenlemeyi yapmak suretiyle bu iyileştirmeyi sitelerimize ve vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. İkincisi, tesisleşmenin büyük bir hızla devam ettiği şu günlerde site ve tesis yöneticilerimizin de hizmet kalitesinin artırılması kaçınılmazdır. Bu anlamda yeterliliği; teoride ve pratikte ölçerek asgari standartlar belirleyecek ve bunu düzenleyecek bir denetleyici birimin kurulması için de, en kısa sürede çalışmaları başlatacağız. Yani burada herkes dilediği gibi site veya tesis yöneticisi olamayacak. Bu işi seven, kendisini adayan insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Mesleki standartları sizlerle belirleyerek tıpkı müteahhitlik sektöründe olduğu gibi, nasıl, onlara bir belge veriyor. Standartları sağlayan yetkin isimlere bu hakkı tanıyorsak aynı anlayışla site yöneticilerimizin de yeterliliklerine göre bu düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Yani elmayla elma yarışacak. Burada önüne gelen site yöneticisi olmayacak. Yani bu işi yapan ehliyetli, liyakatli, bu işe emek harcayan, alın teri döken kardeşlerimizle birlikte bu düzenlemeyi, vatandaşlarımızın huzuru için mutluluğu için hayata geçiriyor olacağız ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİK GÖREVLİSİ ZORUNLULUĞU GETİRME KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZDA SON AŞAMAYA GELDİK

Kurum, 'Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanlığımız ile başladığımız bir çalışmamız var. 300-400'den fazla nüfusu olan sitelere, sizlerin talepleriyle birlikte, sizlerle birlikte orada vatandaşlarımıza hizmet edecek güvenlik görevlisi zorunluluğu getirme çalışmalarında da artık son aşamaya geldik. Düzenlememizi hazırladık. Yasama süreci içerisinde bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakımızın kazanacağı zaferlerden sonra Milletvekillerimizin, Cumhur İttifakımızın desteğiyle yasal güvenceye kavuşturacağız dedi. Son olarak Üsküdar sahiline giden Bakan Kurum AK Parti standını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.