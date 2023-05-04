İSTANBUL-BAKAN KURUM İSTANBUL, 7 MAYIS'TA 14 MAYIS'IN ZAFER MÜJDESİNİ VERECEK

TUZLA'da vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'Bugün itibariyle Yarısı Bizden Kampanyası'na İstanbul'umuzda 506 bin 557 bağımsız bölüm için, şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 96 bin 739'a ulaştı.

TUZLA'da vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'Bugün itibariyle Yarısı Bizden Kampanyası'na İstanbul'umuzda 506 bin 557 bağımsız bölüm için, şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 96 bin 739'a ulaştı. İstanbul'u geleceğe güvenle taşımak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbullu hemşerilerimi 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçemize, yüzyılın mitingine davet ediyorum. İstanbul, 7 Mayıs'ta 14 Mayıs'ın zafer müjdesini verecek dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Tuzla'daki Mimar Sinan İlkokulu Spor Salonu'nda vatandaşlarla bir araya gelerek kentsel dönüşüm toplantısı gerçekleştirdi. Ardından Tuzla Belediyesi Nikah Salonu'na geçen Bakan Kurum, Doğu ve Güneydoğulularla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurum, ilçe sakinlerine kentsel dönüşüm müjdesi vererek yapacakları projeleri tek tek anlattı. Bakan Kurum, 'Bütün Tuzlalı kardeşlerimi, İstanbullu hemşerilerimi 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçemize, yüzyılın mitingine davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz mitingimizde Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabını sizlere armağan edeceğiz. 7 Mayıs'ta İstanbul, Türkiye Yüzyılı'na olan inancını vurgulayacak. 'Doğru Zaman Doğru Adam' Recep Tayyip Erdoğan diyecek. 14 Mayıs'ın zafer müjdesini verecek ifadelerini kullandı.

BU DÖNÜŞÜM DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK ŞEHİRCİLİK HAMLESİDİR

Bakan Kurum, 'İstanbul bizim davamızın şehridir. Bu aziz şehri, kimsenin insafına bırakmıyoruz, kimsenin beceriksizliğine terk etmiyoruz. İstanbul'u geleceğe güvenle taşımak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunun için ne diyoruz 'Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar' 'İstanbul'da 1 buçuk Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü', 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Buranın altını çizerek söylüyorum; bu dönüşüm dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. Bu dönüşümü siz başlattınız, milletimiz başlattı. Liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başlattı diye konuştu.

İSTANBUL'UMUZDA 506 BİN 500 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Bakan Kurum, 'Şu anda İstanbul'un bu tarihi dönüşümünde, bu yüzyılın dönüşümünde başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz Şöyle rakamları açıklayalım da muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu, milletin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 506 bin 557 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 96 bin 739'a ulaştı. Tuzlalı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz afetlere karşı güvensizlik hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN TUZLA'YA 13 MÜJDE

Tuzla'ya yeni müjdelerle geldiğini Bakan Kurum, 'İlk Evim projemiz kapsamında İstanbul'umuza 50 bin, Tuzla'mıza 20 bin 120 konut inşa edeceğiz. Orhanlı'da birinci etapta 381 konutun ve ikinci etapta 577 konutun ihalesini yakında yapacak ve ilk kazmayı, yine böyle aynı coşkuyla, aynı heyecanla vuracağız. Aydınlı'da birinci etapta 627, ikinci etapta 625 konutumuzun yapımına başladık. Üçüncü etaptaki 675 konutumuzun da ihale çalışmaları hızla devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde TOKİ başkanlığımız hızlıca ihalelerimizi yapacak. Konutlarımıza başlayacağız ve 2024'te sizlere teslim edeceğiz diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMIYLA ANLAŞTIK

Bakan Kurum, 'Konaşlı'da 508 konutun yapımına da süratle devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden Tuzlalı kardeşlerimize, sizlere teslim edeceğiz. Vatandaşımız istiyordu, biz de yaptık. Aydınlı Mahallemizdeki Şekerpınar Caddesi bitişiğindeki alanı rezerv alan ilan ediyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacı olan konut ve sosyal donatı alanlarını bu alanda hizmetlerinize sunacağız. İçmeler'de 68 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm projemize canla başla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın tamamıyla anlaştık ve etap içerisindeki İçmeler kavşağını kullanıma açtık. Birinci etapta üç blokta 850 araçlık beş katlı otopark, 120 dükkan ve 640 konutun yapımını en kısa sürede tamamlayacağız şeklinde konuştu.

65 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN TAPU SORUNU ÇÖZÜYORUZ

Bakan Kurum, 'Meşhur adıyla 726 parsel olan Mimar Sinan Mahallemizde 320 bin metrekare alanımız var. Burada 711 yapımız var. Tam 65 yıldır çözülemeyen tapu sorunu var. Biz bu sorunu çözüyoruz. Tüm alanı artık kentsel dönüşüm kapsamına alıyoruz. Şimdi süratle, imar planlarını onaylayacağız. Mülkiyet problemlerini çözeceğiz. Vatandaşlarımız ister müteahhitlerle isterse de TOKİ'miz vasıtasıyla konutlarını yenileyebilecek. Biz de sizlerin duasını alacağız. Şifa mahallemizdeki hazine mülkiyetinde yer alan 64 bin metrekarelik 3504 parseli eğitim tesis alanı olarak düzenliyoruz. Şifa ve Mimar Sinan'daki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan; gençlerimizin, yavrularımızın, Tuzla'nın çocuklarının ihtiyacı olan ilkokul, ortaokul ve liseyi burada hızlıca inşa edeceğiz ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARIMIZI HER TÜRLÜ ENGELLEMELERE KARŞI SÜRDÜRECEĞİZ

Bakan Kurum, 'Yine Şifa mahallesinde otobüsçülere ait park alanımız var. Burayı kamulaştırıyoruz. Çok daha güzel ve düzenli bir şekilde hazırlayarak yine otobüs park alanı olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Albatros, Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar, Tuzlalılar ve Borsakent sitelerini kentsel dönüşüm kapsamına alarak burada da dönüşümün önünü açacağız. Tuzla'da 20 ayrı bölgede yaptığımız rezerv alan ilanı ve imar planlarımızla vatandaşlarımızın sorunlarını bir bir çözmeye devam edeceğiz. Tuzla'mızda yaklaşık 5 bin 200 bağımsız birimin depreme dayanıklı hale gelmesi için kentsel dönüşüm projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Beşevler Mevkii'nde farklı bölgelerde millet bahçesi, rezerv alan ilanı ve bin 300 vatandaşımızın mülkiyet problemlerini çözmek için başlattığımız çalışmaları her türlü engellemelere karşı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için revizyon planlarımızı yaptık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.

HİÇBİR ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEDİK

Bakan Kurum, 'Aynı süreci Yayla Mahallesinde de yaşadık. Geçen hafta yıkımına başlanan ve 2 bin 500 vatandaşımızı ilgilendiren Yayla Mahallesi Penguen sitesinde başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızı engellemek isteyenlere karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçmeler mahallesinde yıllardır devam eden trafik yoğunluğu, sosyal donatı eksikliği ve deprem riskli yapıları çözüme kavuşturmak için rezerv alan belirleme çalışmaları yürüttük. Rezerv alanın yüzde 60'ı park, yeşil alan ve okul olacak şekilde imar planını hazırladık. Belediyemizle birlikte sosyal konut üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını durdurmak için ellerinden geleni yapsalar da buna izin vermeyeceğiz. Hiçbir zaman vatandaşlarımızın mağdur olmasına müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Kentsel dönüşümü başarılı bir şekilde yürütmek için ne gerekiyorsa yerine getirmekten asla çekinmeyeceğiz diye konuştu.

HERKESİN İSTANBUL'U İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ

Bakan Kurum, 'Biz İstanbul'a bakınca güçlü bir devletin izlerini, çeşit çeşit renklerin bir arada yaşadığı güçlü bir milleti görürüz. Çünkü İstanbul demek Adıyaman, Bitlis, Erzincan, Kahramanmaraş, Muş demektir. İstanbul'un bir yarısı Tunceli, Van, Iğdır, Hakkari'dir; diğer yarısı Kars, Şırnak, Ardahan'dır. İstanbul'dan bakınca Ağrı Dağını, Van Gölünü, Gaziantep'in Kalesini, Şanlıurfa'nın Balıklıgölü'nü görürsünüz. Bitlis Ulu Cami'deki dualar, Süleymaniye'deki, Çamlıca Camii'ndeki dualara karışır. Biz de bu anlayışla Herkesin İstanbul'u için gayret gösteriyoruz. Bu güzel şehir binlerce yıldır nice depremler, yangınlar yaşamıştır. Kaç kez yıkılmış, tekrar kurulmuş, nice acılar görmüştür. Bunun için 'Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar' diyoru ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, 'Bir tarafta fethin sembolü Ayasofya'yı yeniden açanlar var. Diğer tarafta Ayasofya Camiimizi, yeniden müze yapmak isteyenler var. Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek. Ayasofya'nın sesi İstanbul'un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek dedi.