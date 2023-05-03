İSTANBUL-BAKAN KURUM, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI; DOSTLUK KAZANDI

? ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da depremzede çocuklar ile maç yaptı.

? ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da depremzede çocuklar ile maç yaptı. 'Yükselen Anadolu Beyaz ve Kırmızı Takımların teknik direktörlüğünü Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yaptığı maç 3-3 beraberlikle bitti. Dostluğun kazandığı maçta futbolculara sahaya depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu formayla çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için Bakan Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi. Depremden sonra İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla maç yaptı. Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu Beyaz Takım'da yer aldı.

ÇOCUKLARA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Karşılaşmada, Rıdvan Dilmen, Juan Mata, Batefimbi Gomis, Eren Elmalı, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun'un da aralarında bulunduğu futbolcular, yeşil sahada depremzedelerle top koşturdu. Özel karşılaşmayı, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan maçta '85 milyon tek yürek' pankartı açıldı. Üzerinde Kahramanmaraş yazılı forma ile maça çıkan Bakan Kurum, tribündekileri selamladı. Maçın sonunda çocuklara madalyaları takılarak, bisiklet hediye edildi.

KURUM FARKLI TAKIMLARI TUTABİLİRİZ AMA ACIMIZ ORTAK

Maçın ardından konuşan Bakan Kurum, 'Devletimiz depremin ilk anından itibaren seferberlik anlayışıyla deprem bölgesinde. 85 milyon tek yürek olduk. Afet bölgesinde günlerce, aylarca kaldık. 81 ilden kardeşlerimiz gördük. O birlik ve beraberlik,11 ilimiz için devam etti. Bugün de 11 ilimizdeki afetzede çocuklarımızla süper ligden futbolcularımızla, birbirinden kıymetli hocalarımızla Riva'da maç yaptık. Dostluk, birlik, beraberlik kazandı. Farklı takımları tutabiliriz ama acımız ortak. Acımız 11 ilimiz, deprem bölgemizdir' dedi.

DEMİREL İYİM DEMEYE UTANIYORUM

Volkan Demirel ise, 'Organizasyonun içinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden beri maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi hep birlikte atlatacağız. Çünkü oradaki insanları eski hayatlarına döndürmek insani görevimiz. İyiyim aslında, iyiyim demeye utanıyorum ama hayat devam ediyor. Kötüyüm de diyemiyorum. Çünkü Allaha şükür şu anda buradayım. Hatay'a gittikten sonra tanıdığım çok insanı kaybettim. Ailem benimleydi, hayatım bitebilirdi. Hayattayız ona şükrediyoruz' diye konuştu.