İSTANBUL-BAKAN KURUM'DAN ÜMRANİYE'YE 7 MÜJDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Hekimbaşı Mahallesi'nde temel atma ve Komşu Finans Evleri anahtar teslim törenine katıldı. Bakan Kurum, "İstanbul bizim bitmeyen sevdamızdır, tükenmeyen aşkımızdır. İşte böyle kutlu bir beldeye çalışmak, en hayırlı sermayedir. Bu hizmet aşkıyla İstanbul'umuzun ciddi bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sizlere, yavrularımıza, evlatlarımıza, gençlerimize söz veriyoruz. Bu aziz şehirde tek bir riskli, tek bir güvensiz yapı dahi bırakmayacağız. Milletimiz sıcak yuvalarında, güven içerisinde başını yastığa koymadığı müddetçe biz durmayacağız, başımızı rahat bir şekilde yastığa koymayacağız" diye konuştu.

"TOPLAM BAŞVURU SAYISI 90 BİNE ULAŞTI"

Bakan Kurum, "Dünyaya gözümüzü açtığımız, ilk adımlarımızı attığımız, evlerimiz, mahallelerimiz en kıymetli mekanlarımızdır. İşte biz sahip olduğumuz bu mekanlarımızda daha güzel hatıralar, daha güzel hikayeler biriktirmek için 'kentsel dönüşüm' diyoruz. İstanbul'umuzda kentsel dönüşümü hızlandırmak için dev bir kampanyayı hayata geçirdik. 'Yarısı Devletten' dedik. Yani İstanbul'umuzda evlerini dönüştürmek isteyen kardeşlerimizin, yeni evlerinin maliyetinin yarısını karşılayacağımızı söyledik. Buradan son güncel başvuru rakamlarımızı açıklayayım da; doğruya bir adım bile attırmadan, yalana dünyayı dolaştıran Kemal Kılıçdaroğlu, milletin devletine olan, cumhurbaşkanımıza olan güvenini şöyle Ümraniye'den bir duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 479 bin 486 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 90 bine ulaştı. Ümraniye'mizdeki başvuru sayımız da 3 bin 391'e yükselmiş durumda. Ümraniyeli kardeşlerimiz bu kampanyamıza yoğun ilgi gösterdi, göstermeye devam ediyor. Ümraniye'de 32 bin 300 kardeşimizin mülkiyet sorunlarını çözdük ve tapularını teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"KONUTLARIMIZI 759 KAZIK ÜZERİNE İNŞA EDİYORUZ"

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

"275 BİN METREKARELİK ARAZİYİ SOSYAL DONATI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE HİBE EDİYORUZ"

İSMET YILDIRIM: HEKİMBAŞI'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI 40 BİN 270 METREKARE ALANI KAPSIYOR

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