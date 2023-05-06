İSTANBUL-BAKAN KURUM'DAN PENDİK'E 6 AYRI MÜJDE

PENDİK'te düzenlenen miting alanında vatandaşla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik'te oturanlara 6 ayrı müjde vererek, 'Kentsel dönüşüm isteyen kardeşlerimizin hepsine tek tek destek olacağız" dedi.

Pendik'te 6 Mayıs'ta düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedeflediklerini vurgulayarak, 'İstanbulumuzda 695 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabii bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi büyük İstanbul dönüşümü diyoruz. Yarısı sizden yarısı bizden diyoruz. Bugün itibarıyla İstanbul'da yüzyılın dönüşümüne başvuru sayısı kaç oldu biliyor musunuz' Tam 551 bin bağımsız bölüm başvurdu" dedi. Müjdeleri tek tek sıralayan Bakan Kurum, ' Pendik'te Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde 142 bin metrekarelik alanda bin 747 konutumuzu ve yine 281 dükkanımızdan oluşan projemizin temellerini hep birlikte atmıştık. Burada biz 316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık. İnşallah burada otoparkıyla sosyal donatılarıyla konutlarımızı 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

'3 BİN 200 RİSKLİ YAPIMIZI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Bakan Kurum, 'Birinci etap dışında kalan alanlarda 910 bin metrekare büyüklüğü alanda ilk etabın neredeyse dört beş dakika.. Bu alanlarda da vatandaşlarımızla kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Nasıl ilk etapta vatandaşlarımızla anlaştıysak aynı alan içerisinde 920 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı büyüteceğiz. ve buradaki 3 bin 200 riskli yapımızı bakanlığımızın kira desteğiyle taşınma desteğiyle yarısı bizden kampanyamızla dönüştüreceğiz. Şimdiden mahallemize ben Hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı.

4 BİN 500 GECEKONDUMUZUN YER ALDIĞI MAHALLEMİZİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK

İkinci müjdeyi veren Bakan Kurum, 'Ertuğrul Gazi, Gazi Mahallemiz var. ve burada kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Hem imar sorunlarıyla ilgili hem de ada bazlı vatandaşlarım dönüşüm yapmak istiyor. Belediyemizde çalıştık ve burada dönüşümün önünü açacak şekilde kreşimizi yöneteceğiz. ve burada toplamda 4 bin 500 gecekondumuzun yer aldığı mahallemizi hem rezerv alan ilan hem de imar planlarını onayladık. Burada Yaylapınar, gelin Pınar'ın tepesinin de bulunduğu alanda 950 konutluk bir alan belirledik ve bu alanı da Ertuğrul Gazi mahallemizin dönüşümü için konut yapacağız. Rezerv alan olarak kullanacağız. ve böylelikle burada hem gecekonduda yaşayan, altyapısı, sosyal donatı işi olan kardeşlerimizi, sorunu çözeceğiz hem de burayı el ele vererek dönüşümümüzü yapacağız. Şimdiden bu projemizde Pendikimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: 'Kardeşlerime bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle Ertuğrul Gazi Veli Baba, Çınardere, Çamçeşme ve Fevzi Çakmak mahalleleri buralarda bir de Yayalar mahallemizde Pendik'imizin evlerinin kentsel dönüşümüne girmesini talep eden kardeşlerimize destek vereceğiz. Rezerv alanı yapacağız. Onların yanında olacağız. İmar planıyla, yapım desteğiyle ilgili ya kendileri yapacaklar ya da biz nasıl her afette milletimizin yanında el ele verip yaptıysak aynı anlayışla mahallelerimizdeki dönüşümü de beraber yapacağız."

'YEŞİL PENDİK İDEALİMİZ VAR"

Yeşil Pendik idealleri olduğunu belirten Bakan Kurum, 'Her yer yeşil olsun düşünüyoruz. Gençlerimiz için, çocuklarımız için onların koşup oynayacağı, dinleneceği millet bahçelerimizi sizlere armağan ediyoruz. Biliyorsunuz 285 bin metrekare Pendik Millet Bahçemizi açtık. Sizleri hizmetine sunmuştuk. Şimdi 28 bin bin metrekare Pendik, Burla biraderler konutu yine millet bahçemiz yapımını süratle devam ettiriyoruz. İnşallah burayı da tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız. Ama bundan daha önemlisi Güzelyalı Sahilinde bir millet bahçesi yapıyoruz. Burada vatandaşlarımız gelecek huzur içerisinde derslerini gençlerimiz çalışacaklar. Buradaki kütüphanelerden istifade edecekler. Gençlik merkezinde her türlü sosyal faaliyeti yapacaklar. ve annelerimiz burada ağaçların, çiçeklerin içerisinde hoşça vakit geçirecekler" dedi.

'OKULLARIMIZI EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Dolayoba Mahallesi'ndeki ailelerin mülkiyet sorunları olduğunu ifade eden Bakan Kurum, 'Bu sorunları çözdük. Şimdi de Pendik, Şahintepe. Pendik, Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorununun çözülmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Belediyemiz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz ve bakanlığımızın tüm birimleri inşallah buradaki tapu problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Bu bizim size sözümüz bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcayarak yapıyorlar. İnşallah en kısa sürede tapularımızı vereceğiz ve vatandaşlarımızın rızasını alacağız. Pendik, Kurtköy'de 6 sınıflık ve 12 sınıflık olmak üzere toplamda 18 sınıflık, 2 anaokulumuzun yapımına devam ediyoruz. Okullarımızı en kısa sürede tamamlayarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında sizlerin hizmetine sunacağız ve inşallah bu çalışmalarımızla birlikte Pendik çok daha güçlü olacak. Gençler geleceğe daha güvenli bakacak ve en sonunda da buradaki Pendikli kardeşlerimizin duasını alacağız. Tüm projelerimiz, yatırımlarımız, çalışmalarımız, Pendikli kardeşlerimiz için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.