İSTANBUL-BAKAN KURUM: BİZ OCAKLARA ATEŞ DÜŞSÜN İSTEMİYORUZ-1

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Sultanbeyli İş İnsanları ile Akşam Yemeği' programına katıldı. Büyük İstanbul dönüşümünün çok önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bu süreçte el ele verelim. Biz ocaklara ateş düşsün istemiyoruz, çok net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız burada ne fedakarlık gerekiyorsa o fedakarlığı bugüne kadar gösterdi. Bundan sonra da aynı anlayışla gösterecektir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli'de seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. Önce 'Genç Adres Açılış Programı'nda gençlerle buluşan Bakan Kurum, ardından 'Sultanbeyli İş İnsanları ile Akşam Yemeği' programında iş insanları ile bir araya geldi. Programa, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, milletvekilleri, parti temsilcileri ve iş insanları katıldı.

"VATANDAŞIMIZI SAĞLAM, GÜVENLİ ALANLARA TAŞIYACAĞIZ"

Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Sultanbeyli'nin içindeki donatı alanında kalan ne kadar vatandaşımız varsa o alanlardaki kardeşlerimizin rızası çerçevesinde konutlara taşıyacağız. İlk etabı da orada başladık. Şimdi başkanım, Bakanlığımızla yeni alanları çalışıyor. Oralarda da hızlı bir şekilde yeni rezerv konutları üretmeye başlayacağız. Bunu bakan yardımcılarımızla, genel müdürümüzle birlikte çalışmaya başladılar. İnşallah hızlı bir şekilde bu süreci yöneteceğiz. Böylelikle orada vatandaşımızı sağlam, güvenli, donatısı, yeşil alanı ve parkı olan alanlara taşıyacağız. Mevcut yerleri de donatıda, okulda kalıyorsa, yeşil alanda veya parkta kalıyorsa milletimize armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BU ANLAYIŞLA BİRBİRİMİZE DESTEK OLARAK SÜRECİ YÜRÜTMEYİ RİCA EDİYORUM"

Büyük İstanbul dönüşümünün önem arz ettiğinin altını çizen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Büyük İstanbul dönüşümü, yüz yılın dönüşümü, tüm Sultanbeyli'ye, İstanbul'umuza vatandaşlarımıza, kardeşlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu çok önemli, bu süreçte el ele verelim. Biz ocaklara ateş düşsün istemiyoruz, çok net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız burada ne fedakarlık gerekiyorsa o fedakarlığı bugüne kadar gösterdi. Bundan sonra da aynı anlayışla gösterecektir. Ki bu iradeyi elini, gövdesini taşın altına koyarak net bir şekilde göstermiştir. Buradaki kardeşlerimden de bu anlayışla birbirimize destek olarak süreci yürütmeyi rica ediyorum. Sultanbeyli'mizi dirençli, güçlü hale getirelim. Çocuklarımıza, geleceğimize daha güzel bir Sultanbeyli bırakalım. Sultanbeyli'mizde çok önemli hizmetlerimiz oldu; bu hizmetlerde de her fırsatta Sultanbeyli'nin güzel insanlarıyla kucaklaşıp sizlerle bir araya geliyoruz. Belediye başkanımızın talepleri çerçevesinde muhabbet ediyor ve dertleşiyoruz. Bugün de Sultanbeyli'nin derdiyle dertlenmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini gidermek için Sultanbeyli'mize geldik."

"HEP ESER DEDİK VE ESERİN PEŞİNDEN KOŞTUK"

Bakan Kurum, "Burada muhtarlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz var. Biz daima Sultanbeyli için çalıştık, ürettik, milyarlarca dev yatırım yaptık, hayata geçirdik. Eserlerimizi açtık, hep eser dedik ve eserin peşinden koştuk. Sizlere layık olabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar sizlerin tapu mülkiyeti sorunlarının tamamını neredeyse çözüme kavuşturduk. 2B ile ilgili yine başkanımızın, vatandaşlarımızın talepleri var; burada da bakanlığımız, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. Nasıl 29 bin kardeşimize, vatandaşımıza, tapularını teslim ettiysek kalan sorunlar varsa aynı anlayışla o sorunları da birer birer çözeceğiz" dedi.

"HEP SÖZÜMÜZÜN ARKASINDA OLDUK, SÖZÜMÜZÜN PEŞİNDE KOŞTUK"

Sultanbeyli'de yapılacak projelerle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Sultanbeyli'yi afetlere hazırlayacak dönüşüm için rezerv alan planlarını onayladık. Donatı alanlarımız hazır. En kısa sürede sizlerin rızasını alarak dönüşüme başlıyoruz. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için ilçemizde ofisler kuracağız, dönüşümü ayağınıza getireceğiz. Orman vasfını yitirmiş alanlardaki tapu sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz. Turgut Reis ve Ahmet Yesevi mahallelerimizde belediyemizle birlikte çalışacağız, iki yeni millet bahçesi yapacağız. Mehmet Akif Mahallesi'ndeki spor sahasına yeni spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan dev bir 'gençlik ve spor merkezi' kazandıracağız. Yine Meydan Park'ın oradaki alanda, spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan ikinci 'Gençlik ve Spor Merkezi'ni ilçemize, evlatlarımıza, gençlerimize belediyemizle birlikte armağan edeceğimizin sözünü verdik. Tabi bizim söz, o 6'lı masanın sözlerine benzemez. Biz söz verdik mi tutarız. Biz de söz namustur, şereftir. Meydanlarda tutamayacağımız sözleri hamdolsun bu güne kadar söylemedik. Hep sözümüzün arkasında olduk, sözümüzün peşinde koştuk. Aynı anlayışla biz kararlıyız, Sultanbeyli'yi hep birlikte güçlendireceğiz."

"CUMHURBAŞKANIMIZA BALKON KONUŞMASINI SULTANBEYLİ'DEN YAPTIRMAK İSTİYORUZ"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise, "Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını Sultanbeyli'den yaptırmak istiyoruz. Bu duygularla her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Sultanbeyli'mizin özeti olan müteahhitlerimiz, mimarlarımız, yapı denetim firmalarımız, kıymetli iş adamlarımız da dahil olmak üzere bütün hemşehrilerime teşekkürü bir borç bilirken, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı pazar günü yapılacak İstanbul mitingine şimdiden her birinizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.