İSTANBUL-BAKAN KURUM 14 MAYIS'TA BÜYÜK BİR HÜSRAN SİZİ VE DİĞERLERİNİ BEKLİYOR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda yapımına üç yıl önce başlanılan rezerv konutların anahtar teslim törenine katıldı. Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta büyük bir hüsran yaşayacağını belirten Kurum, 'Allah'ın izniyle hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de 14 Mayıs'ta büyük bir hüsran sizi ve diğerlerini bekliyor olacak. Yine Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteğiyle 14 Mayıs beceriksizlerin sonu, doğru adamların yeni başlangıcı olacak; hepinizin birden siyaset tarihinden silineceği gün olacak dedi.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 340 konut ve 14 dükkanın anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANSIN İSTEDİK

Törende konuşan Bakan Kurum, 'Biliyoruz ki; Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçekliğin acı sonuçlarını ne yazık ki hep birlikte yaşıyoruz. İşte en son 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleriyle, sadece 11 ilimiz değil, bütün Türkiye derinden sarsıldı. Deprem nedeniyle 50 bin 400 canımızı yitirdik. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 120 bin konutumuzun inşa çalışmalarına başladık. İlk konutlarımızı birkaç gün önce Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta teslim ettik. İnşallah 319 bin yeni yuvamızı da bir yılda teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yeni konut yapacak, yaralarımızı tamamen saracağız. Milletimiz bu acıları yeniden yaşasın istemiyoruz. Bu anlayışla İstanbul'da, tek bir riskli yapı dahi kalmasın. 16 milyon kardeşimiz bir an önce yeni, güvenli yuvalara kavuşsun istiyoruz. Bunun için 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünün ilk temellerini attık. 'Yarısı Bizden' olsun, İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlansın istedik. Devletimizin tüm imkanlarını sizler için seferber ettik diye konuştu.

KAMPANYAYA BAŞVURU SAYISI 16 BİN 742 OLDU

Bakan Kurum, 'Evet, Yarısı Bizden Kampanyamıza başvurular başladı. Sabah itibariyle 125 bin 814 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 16 bin 742. Boşalacak alanları millet bahçeleri, parklar, spor tesisleri gibi pek çok sosyal donatı alanıyla İstanbul için, sizler için hazırlayacağız. İşte bugün yine bir eser şöleniyle karşınızdayız. Şu an Zeytinburnu'nda yapımını tamamladığımız 340 yeni yuvamızın anahtarlarını siz kıymetli kardeşlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Zeytinburnu'muzu nice eserlerimizle ihya etmeye devam ediyoruz. Bugün Zeytinburnu'nda Beştelsiz, Veliefendi, Çırpıcı, Seyitnizam, Sümer, Telsiz ve Arnavut Mahallelerinde toplam 400 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Beştelsiz Mahallemizde 160 konut ve 49 dükkanın da yapımını tamamladık ifadelerini kullandı.

ZEYTİNBURNU'NA 3 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ

Bakan Kurum, 'Telsiz Mahallemizde, kentsel dönüşüm kapsamında 160 konut ve 49 dükkanın yapımına devam ediyoruz. Merkezefendi Mahallemizde vatandaşlarımızı mağdur etmeden tüm süreci yürütüyoruz. Arnavut Mahallemizde kentsel dönüşümde yeni bir süreci başlattık. Hak sahibi kardeşlerimizle uzlaşma sağladık. Burada yapacağımız çalışmada hak sahipleri 'Yarısı Bizden' kampanyasından da istifade edebilecek. Ayrıca Çırpıcı ve Veliefendi Mahallelerinde 288 konutun, İETT Bloklarında 252 konutun ve Seyitnizam İşçi Bloklarında kentsel dönüşümün önünü açtık, burada da süreç devam ediyor. Bugün Zeytinburnu'na tam 3 millet bahçesi kazandırıyoruz. Beştelsiz ve Çırpıcı millet bahçelerimizi açtık. Merkezefendi Millet Bahçemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz Abdi İpekçi Spor salonu yıkılmıştı. Bu alana Türkiye'nin basketboldaki başarılarını taçlandıracak muhteşem bir uluslararası basketbol sahası yapıyoruz. Tamamlandığında 37 bin metrekare salon alanı, 10 bin seyirci kapasitesiyle milletimize, gençlerimize hizmet verecek şeklinde konuştu.

BAKAN KURUM'DAN ZEYTİNBURNU'NA 4 YENİ MÜJDE

Bakan Kurum, 'Şimdi sıra geldi müjdelerimize. Bir; Beştelsiz Mahallemizdeki rezerv konutlarımızı inşallah önümüzdeki haziran ayında teslim edeceğiz. Yine Telsiz Mahallemizde yaptığımız konutları da yılsonuna kadar sizlere teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İki; Beştelsiz ve Telsiz mahallelerimizde konutlarını kentsel dönüşüme giren kardeşlerimiz bizlere 'Yarısı Bizden' kampanyasından biz de faydalanabilir miyiz diye sormuşlardı. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. İnşallah ödeme konusunda bir kolaylık sağlayacağız. Üç; Zeytinburnu'nda evlerini kentsel dönüşüme almak isteyen vatandaşlarımıza Esenler'de yaptığımız rezerv konutlardan faydalanma imkanı sağlayacağız. Dört; ilçemizin otopark konusunda yaşadığı sıkıntıyı çok iyi biliyoruz. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı başlattık. Arazi tespitimizi yaptıktan sonra inşallah otoparkımızın da temellerini atacak ve yapım sürecini en kısa sürede tamamlayacağız. Zeytinburnu'nun trafiğini rahatlatacağız dedi.

İSTANBUL'DA 1 BUÇUK MİLYON KONUTU YAPACAĞIZ

Bakan Kurum, 'Şimdi millete karşı vazifesini yapmayanlar, millete verdiği sözleri tutmayanlar; kalkmışlar bize 'nasıl yapacaksın 1,5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları' diyorlar. Vazifeli olduğu yerlere uğramayanların; İstanbul'da neler yapıldığını, nelerin yapılabileceğini görmeleri, anlamaları, planlamaları, uygulamaları pek mümkün olmuyor. Bugün İstanbul'a kentsel dönüşüm sözü verip yerine getirmeyenlerin, kentsel dönüşüm konusunu anlamalarını beklemiyoruz. Biz bunların yapamaz dediği her projeyi bugüne kadar hamdolsun yaptık. Türkiye'de 3.3 milyon konut dönüştürdük. İstanbul'da 700 bin konutun dönüştürdük. 93 bin devam ediyor. Türkiye'de 1.2 milyon sosyal konut yaptık. 50 bin ve 100 bin konut kampanyamızı tamamladık. 250 bin konut kampanyamızda 5 ayda 50 bin ihale yaptık. Elazığ'dan İzmir'e Malatya'dan Antalya ve Karadeniz'e tüm sel, yangın ve deprem bölgelerinde 50 bin yuva kurduk. Biz bunların köhneleşmiş zihniyetine rağmen yapanlarız. Biz depremin üzerinden 15 gün geçmeden ilk konutların sözleşmelerini imzalayan kadrolarız. 3 ayın sonunda tam 120 bin konutun inşasını başlatanlarız. Bir yılda tam 319 bin yuvayı bitirecek olanlarız. Şimdi de İstanbul'da 1,5 milyon konutu yapacağız. Tam 132 milyon metrekare rezerv alanımızı belirledik, geçen hafta da Gaziosmanpaşa'da ilk 100 bininin temelini sayın cumhurbaşkanımızla birlikte attık diye konuştu.

BİZE İNŞADAN, İHYADAN, İSTİKBALDEN SÖZ EDECEK SON KİŞİLER BUNLARDIR

Bakan Kurum, 'Bunlar Gaziosmanpaşa'da bırak inşa etmeyi, inşaatı başlayan gençlerimizin spor kompleksini bile durdurdular. O yüzden bize inşadan, ihyadan, istikbalden söz edecek son kişiler bunlardır. Yahu siz değil misiniz, yılda 20 bin olmak üzere 5 yılda 100 bin konut yapacağım deyip de 5 yılda bin 500 konut bile yapamayanlar Siz değil misiniz, deprem bütçesini reklam bütçesinin bile altına getirenler Siz değil misiniz 50 çalıştay yapıp tek bina dönüştürmeyenler. Siz değil misiniz Yılda 20 bin, 5 sene de 100 bin dönüşüm yapacağım deyip sözünü tutmayanlar. İşte siz ve sizin zihniyetiniz budur. Siz devam edin her yerde olup İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da olmamaya. Allah'ın izniyle hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de 14 Mayıs'ta büyük bir hüsran sizi ve diğerlerini bekliyor olacak. Yine Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteğiyle 14 Mayıs beceriksizlerin sonu, doğru adamların yeni başlangıcı olacak; hepinizin birden siyaset tarihinden silineceği gün olacak ifadelerini kullandı.

ARISOY NE DEDİYSEK, NEYİN SÖZÜNÜ VERDİYSEK YAPTIK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise 'Bakanımız Murat Kurum yaklaşık 3 yıl önce yine Zeytinburnu'ndaydı. Bugünkü gibi bir tören alanı hazırlamıştık, heyecanlıydık. Zeytinburnu Millet Bahçesi ve rezerv konutların temelini atmıştık. Hayallerimiz var ve hepsi bir bir gerçek olacak demiştim o gün. Allah'a şükürler olsun. Ne dediysek, neyin sözünü verdiysek yaptık. Bu hikaye askeri lojmanların tahliyesiyle başladı. Temmuz 2019'da başlayan tahliyeler Şubat 2020'de sona erdi. Mülkiyeti bakanlığa ait bu arazide, Zeytinburnu'nun dönüşümünde kullanılmak üzere 260 konutun yapımı başladı. Ayrıca Loca Mahal projesinde bulunan 80 daire de belediyemize tahsis edildi. Bu konutları kendiliğinden ve yerinde dönüşme imkanı olmayan bir bölge için takasta kullanmayı planlamıştık. Kazlıçeşme'deki 3 bin 339 ada 20 parsel tam da böyle bir yerdi. Riskli yapılar vardı, kendiliğinden ve yerinde dönüşümü imkansızdı. Hak sahibi komşularımızla görüştük, anlaştık ve takas işlemlerine başladık. 340 dairenin anahtarını teslim ediyoruz bugün. Yani; 340 aile yeni ve güvenli evlerde yaşayacak artık. Bu mutlu sonla biten bir başarı hikayesi diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından vatandaşlara konutlarının anahtarları teslim edildi.