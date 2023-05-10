İSTANBUL-BAKAN KURUM 14 MAYIS'A BAYRAM HAVASINDA HAZIRLANIYORUZ

?PENDİK ve Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'Bayram havası içerisinde sevgi ve muhabbetle 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı da buradaki kardeşlik, birlik ve beraberlik daha da yüksek olacaktır. 14 Mayıs'taki zaferimizle hizmetlerimize, eserlerimize, eser siyasetimize aynı anlayışla devam edeceğiz dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Pendik Hayaltepe Sosyal Tesisleri'nde Erzincanlılarla kahvaltı programında bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, ardından Pendikspor'u ziyaret etti. Ziyareti sırasında futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Kurum, yeni saha için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Penaltı atışı da yapan Kurum'a, üzerinde adının yazılı olduğu 34 numaralı Pendikspor forması hediye edildi. Daha sonra Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, otobüsle ilçede tur attı. Ardından bir fabrikayı ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

DAHA NİCE YATIRIMLARI VE HİZMETLERİ ERZİNCAN'IMIZA KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Erzincanlılarla kahvaltı programında konuşan Bakan Kurum, 'Bayram havası içerisinde sevgi ve muhabbetle 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı da buradaki kardeşlik, birlik ve beraberlik daha da yüksek olacaktır. 14 Mayıs'taki zaferimizle hizmetlerimize, eserlerimize, eser siyasetimize aynı anlayışla devam edeceğiz. Erzincan'ımız Anadolu'nun kalbidir. Hanlarıyla, konaklarıyla, camileriyle, medreseleriyle maziden istikbale uzanan tarihimizin en görkemli şahididir. İstiklalimizin, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Biz, Erzincan'ımızın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Erzincan'ın insanına aşığız. Erzincan'ımıza, Erzincan'ımızın gönlü geniş insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Aşık Veysel, 'Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser' diyor. Bizler de bu sözden hareketle Kemah'tan Üzümlü'ye, Kemaliye'den Refahiye'ye kadar Erzincan'ımızın dört bir yanına hizmet ettik, eser verdik, sizlerin dualarını, desteklerini aldık. Bugün Erzincan'ımıza sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden kamu binalarının yapımına, bisiklet yollarından belediyemize hibe desteklerine kadar onlarca alanda milyarlarca liralık yatırım kazandırdık. Daha nice yatırımları ve hizmetleri Erzincan'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Biz, Erzincanlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz, Erzincan'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. Biz Erzincan'ımıza hizmet diyoruz, Erzincan'ımızın için eser üretiyoruz, Erzincan'ımızın güzel insanlarına güzel bir gelecek hazırlıyoruz. İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası'na toplam 620 bin başvuru yapıldı dedi.

ENGELLİLER HİÇBİR ENGELLE KARŞILAŞMASIN DİYE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ

Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ise çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kurum, onlarla şarkılar söyledi. 10 ila 16 Mayıs'ın Türkiye'de Engelliler Haftası olarak kutlandığını belirten Kurum, 'Tüm engelli kardeşlerimizin, ailelerinin, Türkiye'nin Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Ülkemizin nüfusunun yüzde 12'si engelli kardeşlerimizden oluşuyor. Engelli kardeşlerimiz bizim gözbebeğimiz, hepsi pırıl pırıl onlarla yol yürüyoruz. Onlara engelsiz şehirler, Türkiye inşa etmek için sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır hizmet ediyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, yavrularımız işte bu anlayışla hizmetlerimizi yapıyoruz. Onlar daha iyi şartlarda eğitim görsün, daha yeşil alanlarda yaşasınlar, mahallesinde, sokağında, ilçesinde hiçbir engelle karşılaşmasınlar istiyoruz ve çalışmalarımızı yürütüyoruz diye konuştu.

1 MAYIS'I EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ OLARAK SİZLERİN BAYRAMI OLARAK BİZ İLAN ETTİK

Seçim otobüsüyle Çekmeköy'de tur attıktan sonra Ömerli'deki bir fabrikayı ziyaret eden Bakan Kurum, 'Emeğin, emekçinin, alın terinin, helal rızkın şehrindeyiz, İstanbul'umuzun gözbebeği Çekmeköy'ümüzdeyiz. Bizim medeniyetimiz; ülkemizi alın teriyle yükselten, kalkındıran, geliştiren, büyüten işçi kardeşlerimizin emeğini her zaman 'kutsal' kabul etmiştir. Öyle ki işçinin hakkını daha alın teri kurumadan veren bir inancın mensuplarıyız. Biliyoruz ki, 'Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz?. Evet, biz milletimiz için inşa ettiğimiz tüm eserlerle; sizlerin alın teriyle bu toprakları yeşerttik, yeşertmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerin emekleri, ürettiği değerler; ülkemizin savunma sanayisine, ticaretine, ihracatına, ekonomisine büyük ölçüde yön veriyor. Bu anlayışla 21 yıldır her zaman değer üreten işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İşte yıllardır kimi marjinal gruplar tarafından istismar edilen 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak sizlerin bayramı olarak biz ilan ettik. Milletimizin, işçi kardeşlerimizin huzurunu bozanların önünü biz kestik. Fabrikada çalışan işçi kardeşimizden sanayide sıcağın altında oto tamiri yapan ustamıza, evini geçindirmek için zor şartlar altında çalışan vatandaşlarımıza kadar tüm işçi kardeşlerimizin refah seviyesini yükselten irade AK Parti'nin, cumhurbaşkanımızın iradesidir. Biz hiçbir zaman durmadık. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti hiçbir zaman birbirinden ayırmadık, ayırmıyoruz ifadelerini kullandı.