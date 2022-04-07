Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durmuna ilişkin yeni açıklama - Haberler

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Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durmuna ilişkin yeni açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durmuna ilişkin yeni açıklama

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, " Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir" dedi.

Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fahrettin Koca, Güncel, Haberler

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