İSTANBUL-BAKAN KACIR: TOGG TÜRK SANAYİ İÇİN YEPYENİ BİR DENEYİM OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası'nın Beyoğlu'nda bulunan merkez binasında düzenlenen haziran ayı meclis toplantısına katıldı. Burada sanayicilere seslenen Kacır, "21. Yüzyıla geldiğimizde havacılıkta müşteri ülkelerden biri olarak aslında dünya sahnesinde bulunuyorduk. Ama bir şey oldu. Robot uçaklar diyebileceğimiz insansız hava araçları aslında havacılıktan büyük bir dönüşümün, büyük bir paradigma kırılımının işaretiydi ve Türkiye terörle mücadelede duyduğu gereksinimin de etkisiyle doğrudan insansız hava araçlarına yöneldi. Yani başka ülkelerin milyarlarca dolar harcayarak, 10 yıllar boyunca elde ettiği birikimleri, onların izinden giderek, taklit etmek, takip etmek yerine paradigma değişimine odaklandı. ve nihayetinde çok değil 10, 15 yıl içerisinde böylesine bir yüksek teknoloji ürününde dünyanın bir numarası olmayı başardı. İşte önümüzdeki dönemde ana hedeflerimize ulaşırken temel yaklaşımımız teknolojide paradigma değişimlerini yakalamak olacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATI İNŞALLAH 6 MİLYAR DOLARI AŞACAK"

Kacır, "Bakınız savunma ve havacılık ihracatımız 2002'de sadece 248 milyon dolarken, 2022'de 4 milyar 400 milyon dolar düzeyine erişti. ve bu yıl Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı inşallah 6 milyar doları aşacak. Yine savunma sanayinde, savunma ve havacılık büromuz 2002'de sadece 1 milyar dolar düzeyindeyken geçtiğimiz yıl 12 milyar doları aştı. Savunma sanayinde toplam proje sayısı 62'den 812'ye yükseldi. Toplam projelerin tutarı 5 buçuk milyar dolardan 60 milyar doların üzerine yükseldi. İşte önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz muhakkak sizlerin katkılarıyla iş birlikleriyle savunma sanayinde geçtiğimiz 20 yılda elde ettiğimiz başarıyı sanayinin sivil alanlarına hızla yaygınlaştırıyor olacağız. Önümüzdeki dönemin ikinci temel yaklaşımı Türkiye'yi lider milli teknoloji girişimleriyle tanıştırmak olacak" dedi.

"BU BİR BAŞARI HİKAYESİ"

"KATAR TÜBİTAK ARASINDA GERÇEKLEŞEN BİR ORTAKLIKLA İNŞALLAH GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kacır, "5G'de bugüne kadar en büyük AR-GE desteklerimizden birini yerli ve milli 5G projesine sunduk. ve Türkiye 20'ye yakın teknoloji girişimini bu alanda geliştirdi, büyüttü. Çip alanında birtakım yerli kazanımlarımız elbette var. Bugün savunma sanayinde akıllı mühimmatların foto dedektör çiplerini bir TÜBİTAK'ta yerli imkanlarla üretiyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Yaklaşık 60 milyon dolarlık bir işbirliğini Katar ile TÜBİTAK arasında gerçekleşen bir ortaklıkla inşallah gerçekleştireceğiz ve 65 nanometrelik çipleri de inşallah Türkiye'de üreteceğiz ama biliyorsunuz bu alan çok geniş ve çok daha büyük ölçekli yatırımların gerektiği bir alan. ve teknolojinin de 5 nanometre düzeyine kadar geldiği bir alandan bahsediyoruz. Mutlaka önümüzdeki dönemde bir yabancı sermaye yatırımını bu alanda inşallah ülkemize çekmek için çabalarımızı arttıracağız" diye konuştu.