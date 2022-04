BAKAN ERSOY: MICHELIN REHBERİ'NDEN ALDIĞI DESTEKLE İSTANBUL MARKA DEĞERİNİ SAĞLAMLAŞTIRACAK

DÜNYANIN en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi'nin mercek altına aldığı 38. Destinasyon İstanbul oldu. Michelin Rehberi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Yeme-içme sektörümüz, Michelin Rehberi'nden aldığı bu destekle şüphesiz global gastronomi turizmi hareketliliğinden hak ettiği payı alacak ve İstanbul marka değerini sağlamlaştırarak, dünya gastrocity'leri arasında önemini artıracaktır" dedi.

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 38. Destinasyon olarak İstanbul'u seçti. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ile konuklar katıldı. İstanbul Michelin Rehberi müfettişleri tarafından gastronomisi ön plana çıkarılan 38. Uluslararası destinasyon olacak. Seçilen ilk restoranlar 11 Ekim 2022'de açıklanacak.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Binlerce yıllık şanlı bir geçmişin, zengin kültürel çeşitliliğin ve eşsiz bir coğrafyanın ürünü olan kadim Türk mutfağı, dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Günümüzde de birçok ödüllü restorana ev sahipliği yapan İstanbul, sadece Türkiye'nin gastronomi başkenti değil, aynı zamanda dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olmaya adaydır. Gastronomi sektörüne verdiğimiz önem neticesinde ülkemizde yeme-içme sektörümüzü desteklemek amacıyla bu ay itibariyle bildiğiniz gibi bakanlık belgeli restoranlarda ve otellerde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürerek çok önemli bir katkı sağladık. İstanbul'un yeme-içme kültürünü, ön plana çıkardığımız tanıtım filmimiz 140 ülkede televizyon ve dijital mecralarda yayınlandı. Şu anda 27 ülkede çok yoğun, 120'den fazla ülkede ise yoğun olarak ulusal televizyon kanalları, global tv kanalları ve dijital mecralar vasıtası ile tanıtım yapıyoruz. Geçen yıl yayına aldığımız 'İstanbul is the new cool' tanıtım kampanyamızı bu yıl İstanbul'un gastronomi, alışveriş, etkinlik ve kültür sanat değerlerini, şehrin tarihi ve doğal dokusu ile ön plana çıkaran yeni tanıtım filmlerimiz ile destekledik. İstanbul, Antalya ve Ege başta olmak üzere gelişmekte olan bölgelerimizle birlikte tüm turizm destinasyonlarımızın dünya turizminde hak ettikleri yere gelmeleri için gerekli adımları teker teker atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Çok sayıda yabancı basın mensubu ve sanatseverin ilgi gösterdiği festivale bu yıl Başkent Kültür Yolu ile Ankara'yı, önümüzdeki yıl ise İzmir ve Diyarbakır'ı dahil edeceğiz" dedi.

"İSTANBUL MARKA DEĞERİNİ SAĞLAMLAŞTIRACAK"

İstanbul'un önemli nişan aldığını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy "Bugün sizlerle, geleneksel tatlarla dünya lezzetlerini aynı anda sunan İstanbul'un aldığı önemli bir nişane vesilesiyle bir aradayız. İstanbul, geçmişi 1900'lü yıllara uzanan, dünyanın en üst yeme-içme standartlarına sahip restoranlarını bünyesinde barındıran Michelin Guide'a yani Michelin Rehberi'ne katılmış bulunuyor. Michelin Rehberi'nin İstanbul yeme-içme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunun göstergesidir. Michelin Rehberi özgünlüğü, çeşitliliği, sürdürülebilirliği ve yaratıcılığıyla ön plana çıkan işletmelerimizi; yepyeni bir perspektifle global sahneye taşıyacak. İstanbul'un ardından, kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle İzmir, Bodrum ve Çeşme'nin de Michelin Rehberi içerisine alınacağına yürekten inanıyorum. Hepimizin bildiği üzere, Türkiye pandemi sürecini turizmde ustalıkla yönetti. Olağanüstü bir başarı yakalayarak V çıkışı gerçekleştirmekle kalmadı, BM Dünya Turizm Örgütü'nün 2021 verilerine göre; dünyanın en çok turist alan ülkeleri sıralamasında 2019 rekorunu da geride bırakarak 4'üncülüğe yükseldi. Yeme-içme sektörümüz, bu başarıda önemli rollerden birine sahip. Nitekim, gastronomi turizmi hem sıradan hem de nitelikli turisti çekerek turizm gelirlerini önemli ölçüde artırıyor. Michelin Rehberi'yle İstanbul için yapılan iş birliği bu bağlamda da önemli bir atılımdır. Yeme-içme sektörümüz, Michelin Rehberi'nden aldığı bu destekle şüphesiz global gastronomi turizmi hareketliliğinden hak ettiği payı alacak ve İstanbul marka değerini sağlamlaştırarak, dünya gastrocity'leri arasında önemini artıracaktır. Tamamen bağımsız ve gizli Michelin denetçileri tarafından takip edilen kapsamlı süreç sonunda rehberde yer alacak işletmelerimiz ve diğer ayrıntılar yine Michelin tarafından 11 Ekim'de düzenlenecek törenle açıklanacak" diye konuştu.

"İSTANBUL MUTFAĞI EKİBİMİZİ HAYRAN BIRAKTI"

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec "İstanbul, tarihi, kültürü ve kültürler arası karakteriyle yüzyıllardır dünyanın gözlerini kamaştırıyor. Haliç'ten Boğaz'ın iki yakasına uzanan bu medeniyet köprüsü, kıtalar arası diyaloğu kolaylaştırırken insanların yeni ve eski bilgi birikimlerini gelenek ve tariflerle buluşturuyor. Birinci sınıf gastronomik destinasyon niteliğindeki İstanbul, Michelin Rehberi'nin bu adımıyla dünyanın her yerindeki gurmelerle buluşacak. Benzersiz bir yemek karakterini şekillendiren kadim gelenekler ile genç, açık fikirli ve yaratıcı yetenekten beslenen İstanbul mutfağı ekibimizi hayranlık içinde bıraktı" şeklinde konuştu.

"MICHELIN'İN İSTANBUL'A GELMESİ NEDENİYLE ÇOK MUTLUYUZ"

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Michelin Türkiye'ye gelmesi nedeniyle çok mutluyuz. Bakan beyin de söylediği gibi restoranlarımızın kalite üzerinden rekabet etmesini rekabet kaliteyi artırır. Kaliteyi artırdığınız zaman da nitelikli olarak turist sayısı da artar. Ülkeye gelen turizm geliri de artar. Bu kültür ile sanat ile birleştiği zaman turizme çok daha fazla katkı sağlayacağı kaçınılmaz." dedi.

"BU GASTRONOMİ ALANINDA BİR KADEME DAHA YUKARI ÇIKTIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise, "Biz uzun yıllardır Michelin'in İstanbul'a gelmesini amaçlıyorduk. Ama bir türlü başaramamıştık. Kültür ve Turizm Bakanımızın destekleriyle bunu başardık. Ekim ayından itibaren İstanbul'dalar. Değerlendirmeler Ekim'den itibaren başlayacak. Yılsonuna kadar biz İstanbul şehri olarak Michelin kataloğunda yer alacağız. Bu yiyecek içecek sektöründe, gastronomi alanında bir kademe daha yukarı çıktığımızı gösteriyor. Bizim arzu ettiğimiz turistleri ülkemize çekmede destek olacak diye düşünüyoruz" dedi.

