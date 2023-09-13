İSTANBUL-BAKAN BOLAT: GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ

İSTANBUL Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son 20 yılda yüzde 5,5 ortalama reel büyüme sağlayan bir ülke olarak milli gelirimizin 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıkması, ihracatımızın 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkması... işte bu sektörlerimizin ihracattaki başarısı ile mümkün olmuştur. Hatırlıyorum 1973'te ilk defa yılda bir milyar dolar ihracatı yakalayınca bayram etmiştik. Daha sonra 1987 yılında ayda bir milyar dolar ihracatı yakaladığımızda yine bayram etmiştik. Arkadaşlar şimdi günde bir milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bazen biraz altı, biraz yukarısı ama ayda ortalama 20 ile 22,5-23 milyar dolar arasında ihracat yapan bir ülke konumuna geldik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na katıldı. Bakan Bolat'ın yanı sıra fuara İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve tekstil sektöründen temsilciler katıldı. Fuarda bakan Ömer Bolat konuşma yaptı.

'GÜNDE BİR MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşmasına başlarken fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Bolat Türkiye'nin ihracat rakamlarından bahsederek, "Türk tekstili, Türk havlusu, Türk kumaşı, Türk konfeksiyonu ve Türk perdesi, Türk çeliği, Türk seramiği, Türk müteahhidi, Türk elektroniği, Türk beyaz eşyası, Türk turizmi Allah'a şükür ekonomimizin dünya çapında önde olan sektörleri olarak ülkemizin ismiyle özdeşleşen sektörler haline geldiler. Biz bunu görmekten ve bunun birlikte başarılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki son 20 yılda yüzde 5,5 ortalama reel büyüme sağlayan bir ülke olarak milli gelirimizin 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıkması, ihracatımızın 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkması işte bu sektörlerimizin ihracattaki başarısı ile mümkün olmuştur. Hatırlıyorum 1973'te ilk defa yılda bir milyar dolar ihracatı yakalayınca bayram etmiştik. Daha sonra 1987 ayda bir milyar dolar ihracatı yakaladığımızda yine bayram etmiştik. Arkadaşlar şimdi günde bir milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bazen biraz altı, biraz yukarısı ama ayda ortalama 20 ile 22,5-23 milyar doları arasında ihracat yapan bir ülke konumuna geldik. Yeter mi? Yetmez. Çok daha yukarılara bu bayrağı, bu rakamları taşımamız gerekiyor. Ama aldığımız mesafe küçümsenecek bir mesafe değil. Türkiye artık Dünya İhracat Ligi'nde bilinen bir ülke. Çok sayıda markaları var kaliteli üretim yapıyor. Marka üretim yapıyor. Hızlı teslimat yapıyor. Lojistik de çok başarılı. 3 günde dünyanın en uzak coğrafyalarına dahi mallarını ulaştırabiliyor. Başta gelişmiş ülke pazarları olmak üzere dünyanın en iyi hava yollarından birine sahip deniz yolunda çok hızlı ulaşım yapabiliyor. Bunlar bizim artılarımız ve avantajlarımız. Hepsi birlikte bir takım çalışması ile zaten bu başarı ortaya çıkabiliyor. Tabii ki güçlü, başarılı, siyasi irade ve yönetim ve ekonomideki doğru politikalar başarılı performans, özel sektörün dinamizmi ve başarılı icraatlarıyla bir araya geldiğinde bu başarılı, haklı tablo meydana geliyor. Son 12 çeyrekte 3 yıldır ekonomimiz kesintisiz büyümektedir. Pandeminin olduğu 2020 yılında bile biz yüzde 1.6 büyüme kaydetmiştik. 2021'de yüzde 11.4 büyüdük. 2022'de yüzde 5.5 kapattık. Bu yıl ilk iki çeyrekte birincide yüzde 3.9, ikincide 3.8 büyüdük. İnşallah yılı yüzde 4.5 büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

"İHRACATTA DA TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK RAKAMLARINA ULAŞTIK"

Bakan Bolat geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Programa da değinerek, "Orta vadeli program geçen hafta açıklandı. Orta vadeli programda biz 4.5 ile 5 arasında büyümeleri inşallah önümüzdeki 3 yılda gerçekleştireceğiz. Bakın, pandemi başladığından itibaren 4 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık iş bulduk. Büyümemiz kesintiye uğramadı. İşte evvelsi gün sanayi üretimi açıklandı. Temmuz ayında yüzde 7.4 artışımız var, bir yıl öncesine kıyasla. İşsizlik oranımızda yüzde 0.2 gerileme var. Yüzde 9.4'e geriledik. Bunlar sevindirici rakamlar. İhracatta da Temmuz ve Ağustos ayında cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Ama artış hızımız tabii yavaşladı. ve bu yıl şu an itibariyle geçen yılla aynı rakamları korumaya çalışıyoruz. Bu anlamda birkaç güzel haberle sözlerime son vermek istiyorum. Kabinede 100. günümüzü dün geçirdik. 100. günümüzde ihracatçılar için Eximbank'ın sermayesini yüzde 40 arttırdık. 70 milyar lira finansman desteği, imkanı sağladık. Yetmedi 25 Temmuz'da Merkez Bankamızla, Hazine ve Maliye Bakanımızla işbirliği yaparak onların sağ olsun desteğiyle 300 milyon liradan ihracat için günlük reeskont kredi limitini Merkez Bankamız 1.5 milyara çıkardı. Bunun bir milyarı Eximbank üzerinden yapıldı tam beş katıydı. Yetmedi evvelsi gün Merkez Bankamız yine destekledi Eximbank'a 2 milyara kadar limit verdi. Diğer bankalara bir milyara kadar limit verdi. Günde 3 milyar 50 milyon lira size finansman reeskont kredi limiti açıldı. Bunlar oldukça iyi şartlarda verilen finansman destekleri. Arkadaşlar bir buçuk ayda on katı sizlere finansman desteğini arttırdık" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Bolat'a hediye takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi. Ömer Bolat, beraberindeki heyetle birlikte fuardaki stantları ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı.