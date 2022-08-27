İSTANBUL-BAKAN AKAR ÜLKEMİZE YÖNELİK HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI TEDBİRLERİ ALIYORUZ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulisi Akar, "Dünya'da önemli değişiklikler var, etrafımızda önemli değişiklikler var biz bunları yakından takip ediyoruz. Eğer ki ülkemize tehdit, tehlike ne varsa bunlara karşı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, alıyoruz" dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit-kadem olarak yola devam edelim. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 'Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı düzenlendi. Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile yaklaşık 2 bin 500 şehit ve gazi ailesi katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE HİTAP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar'ın da katıldığı programa telefonla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine ve gazilere telefonla hitap etti: Erdoğan,

"Değerli kardeşlerim, sizler gerçekten bu ülkede, bu ülkenin istiklal ve istikbali için verilen bir mücadelenin en azından bugüne kadar hem sabırla hem de bu yolda, bu topraklarda adeta 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek, bu topraklara, bu vatana hizmet verdiniz. Siz hep 'tek bayrak' dediniz, 'tek millet' dediniz, 'tek vatan' dediniz, 'tek devlet' dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit-kadem olarak yola devam edelim. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum." dedi.

ETRAFIMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından sonra şehit aileleri ve gazilere seslene Milli Savunma Bakanı Akar, "Hepinizin bildiği gibi Ağustos ayı asil milletimizin zaferler ayı. Malazgirt'ten başlayıp büyük taarruza kadar büyük faaliyetlerimizin yapıldığı, büyük muharebelerin kazanıldığı bir aydan bahsediyoruz. Otlukbeli'nde, Çaldıran'da Mohaç'da Türk ordusu ülkemizin ve milletimizin hakkını korumak için tüm dünyaya Türkün gücünü göstermek için savaşlar verdi, büyük zaferler kazandı bu ayda. Bir asır önce bazıları Türkiye'yi işgale teşebbüs ettiler. 1919'da başlayan bu girişim 1922'de büyük bir hüsran ile sonuçlandı. Büyük taarruzu kazanan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bedenlerinin bir parçasını feda eden gazilerimize de saygılarımı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünya'da önemli değişiklikler var, etrafımızda önemli değişiklikler var biz bunları yakından takip ediyoruz. Eğer ki ülkemize tehdit, tehlike ne varsa bunlara karşı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin etki ve ilgi alanı genişlemiştir. Buna bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumlulukları artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en detaylı operasyonlarını, en detaylı tatbikatlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Ağustos ayı tarihimizde hakikaten zaferle dolu bir ay. Malazgirt'ten, Büyük Taarruz'a bu toprakların vatan ve yurt edinilmesinden, bu topraklardaki varlığımızın ve bekamızın devamı işaret eden birçok zaferi kazandığımız ay ve bu zaferleri kazanma nedenimiz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmamız gereken günlerde yaşıyoruz. Bizler de şehitlerimiz ve gazilerimize minnettar olabilmek, hem de onların yakınlarına, ailelerine sahip çıkabilmek adına milli bilincimizi ve farkındalığımızı arttırabilmek için böyle bir programda bu akşam buluşmak istedik" ifadelerini kullandı.

Mehteran gösterisiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, şehitler için dua edildi. Ayrıca programda doğum günü olan şehit yakınları ve gaziler için pasta kesildi.