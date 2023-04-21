İSTANBUL-BAKAN AKAR, RAMAZANIN SON İFTARINI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE TCG ANADOLU'DA YAPTI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan ayının son iftarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'da, şehit aileleri ve gazilerle yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan ayının son iftarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'da, şehit aileleri ve gazilerle yaptı. Bakan Akar, "Şehit ailelerini başımızın tacı olarak görüyor, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için diğer ülkelerin göstermediği hassasiyeti gösteriyoruz. Biz ne yaparsak yapalım, şehit ve gazi ailelerinin haklarını ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın da katıldığı iftar programında; Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere başarılı çalışmalarda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile tüm milletin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, sözlerini "Denizleriniz sakin, pruvanız neta yolunuz, bahtınız açık olsun" şeklinde tamamladı.