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İstanbul Bahçelievler'de Otomobil Yangını

15 Aralık 2023 07:00 Güncelleme: 07:02 Abone Ol

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.