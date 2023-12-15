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İstanbul Bahçelievler'de Otomobil Yangını

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İstanbul Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

??????? İstanbul Bahçelievler'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bahçelievler E-5 kara yolu Yenibosna yan yoldaki park alanında bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta hasara neden olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler İstanbul İtfaiye İtfaiye İstanbul 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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