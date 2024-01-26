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İstanbul Bahçelievler'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

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İstanbul Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Bahçelievler'de otomobil çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili çaldığı belirlenen 2 zanlıyı takibe aldı.

Şüpheliler, çaldıkları otomobille Şişli'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 şüphelinin park halindeki otomobilin kapısını açtıktan sonra yaklaşık 1 dakikalık uğraş sonucu aracı çalıştırarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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