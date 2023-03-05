İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE MAĞAZADAN 23 BİLGİSAYARI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

BAHÇELİEVLER'de bir elektronik mağazasına girerek 23 diz üstü bilgisayarı çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de mağdur H.K.'ya ait bir mağazada 13 Şubat Pazartesi Günü hırsızlık meydana geldi. Şüpheliler içerde buldukları yaklaşık 300 bin lira değerinde 23 adet diz üstü bilgisayarı çalarak kaçtı. H.K.'nın şikayeti üzerine polis soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde hırsızların dizüstü bilgisayarları üst üste koyarak dışarı taşıyıp çaldıkları görüldü. Polis yaptığı çalışmada kimliğini tespit ettiği şüpheliler Kadri M.(24) ve Özcan T.(30)'u gözaltına aldı. Şüphelilerden Kadir M.'nin daha önceden 37, Özcan T.'nin ise 8 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.