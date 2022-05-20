İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE KAMYONUN ALTINDA KALAN ÇOCUK YARALANDI - Haberler

BAHÇELİEVLER' de kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki Çağlar Doruk yaralandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İSKİ'ye ait kamyon kırmızı ışıkta bekliyordu, o esnada karşıya geçmek isteyen Çağlar Doruk(12) ve kardeşi kamyonun önünde durdu. Daha sonra yeşil ışık yandı ve kamyon yoluna devam etti. İki kardeşi fark etmeyen kamyon sürücüsü çocuklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında kalarak yaralanan Çağlar Doruk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olay anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın görgü şahidi Bekir Huri, 'Buraya kardeşi ile birlikte geldi. Kamyon gitmeye başlayınca çocuk kamyonun altında kaldı. Çocuğun ayakları yaralandı. Ben içerden çıkardım. Ambulansa teslim ettim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel