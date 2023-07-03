İstanbul Bahçelievler'de Bir Kadın Silahla Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de bir kadını evinde silahla öldürdükten sonra kaçan ve Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda yakalanan zanlı tutuklandı.

İstanbul Bahçelievler'de bir kadını evinde silahla öldürdükten sonra kaçan ve Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz Cuma günü Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin, bir evi basarak silahla ateş ettiği bilgisi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

G.G. isimli kadını evinin içerisinde silahla öldürülmüş halde bulan ekipler, olayı G.G'nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen T.E'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, zanlı T.E'yi, Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.