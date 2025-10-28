Haberler

İstanbul Bahçelievler'de Asansör Faciası: İşçiler Kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler'de Asansör Faciası: İşçiler Kurtarıldı
Güncelleme:
İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansördeki işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda bir işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler'de, bir inşaatın dış cephesinde asılı kalan asansörde bulunan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenibosna'da plaza inşaatının dış cephesindeki açık asansör, yaşanan arıza nedeniyle üzerindeki işçilerle birlikte bir tarafı sarkarak asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asansörde mahsur kalan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden biri hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
