İSTANBUL-BAHÇELİ KILIÇDAROĞLU VE CHP YÖNETİMİ PENSİLVANYA'NIN GÜDÜMÜNDEDİR

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Partililere hitap eden Bahçeli'nin hedefinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. CHP yönetiminin Pensilvanya'nın güdümünde olduğunu söyleyen Bahçeli, FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin eski yazarını İzmir'den milletvekili adayı ilan eden Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Pensilvanya'nın güdümündedir. Türklüğü Anayasa'dan çıkarma pespayeliğini alçakça gündeme taşıyan selamsız Babacan'ın yoldaşı Ali Dibo'yu Ankara Çankaya'dan milletvekili adayı gösteren Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi. Partililerin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Bahçeli, Tan yeri ağarana kadar nice manevi mükafatın yağmur gibi yağdığı bin aydan daha hayırlı Leyle-i Kadir gecesi münasebetiyle sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı havayı solumaktan müstesna bir heyecan duyuyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve bu salona teşrif eden her dava ve yol arkadaşımın Kadir Gecesi'ni ayrı ayrı tebrik ediyorum. 21 Nisan 2023 Cuma günü müşerref olacağımız Ramazan Bayramı'mızın barış, huzur, kardeşlik, sevgi ve kucaklaşma hasletlerini daha da pekiştirmesini ümit ediyor, bayramınızı şimdiden kutluyorum dedi. KILIÇDAROĞLU VE CHP YÖNETİMİ PENSİLVANYA'NIN GÜDÜMÜNDEDİR

Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini eleştiren Bahçeli, FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin eski yazarını İzmir'den milletvekili adayı ilan eden Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Pensilvanya'nın güdümündedir. Türklüğü Anayasa'dan çıkarma pespayeliğini alçakça gündeme taşıyan selamsız Babacan'ın yoldaşı Ali Dibo'yu Ankara Çankaya'dan milletvekili adayı gösteren Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır. Aziz Atatürk'e hakaret edenleri baş tacı yapan, yeni bir çözüm sürecinin alt yapısını hazırlayan, sözde Kürt sorununu gündeme taşıyan, Türk askerinin silah bırakması için uygun ortam kollayan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'ni dinamitlemek için kulisleri kaynatmakta, lobi çalışmalarını kamçılamaktadır. Tehdit büyüktür, yakındır, kurnazdır. Tehlikenin ana aktörleri, gerçek anlamından soyutlanmış demokrasi ve özgürlük masalları anlatarak ülkemizi zehirleme kararındadır. Kandil CHP'nin ve İYİ Parti'nin yanındadır. Bizim tarafımız ise Türkiye'dir diye konuştu. AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ'Nİ TEKRAR MÜZE YAPMAK İÇİN YANIP TUTUŞUYORLAR

Ayasofya-i Kebir Camii'ni tekrar müzeye çevirmek isteyenlerin olduğunu vurgulayan Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'ten yükselen ezan seslerini kısmak isteyenlerin, bu mukaddes mabedimizi tekrar müze yapmak için yanıp tutuşanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Mescid-i Aksa'nın tarihi ve manevi statüne kast etmek için her provokasyondan medet umanların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleyi durdurmak, sözde Kürdistan'ın temelleri kazmak için vaziyet alan, iklim oluşturan, özerklik ve özyönetim kisvesiyle parçalanmanın yapı taşlarını döşemeyi amaçlayan hainlerin adayı Kemal Kılçdaroğlu'dur. Terörist Demirtaş'ın, Soros'çu Osman Kavala'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel zeminde sesini yükselten, iradesini gösteren, dengeli, çok boyutlu, aktif, akılcı ve ahlaklı siyasetinden rahatsız olanların icazetli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur şeklinde konuştu. ARTIK İSTANBUL'DA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MUCİZESİNİ YAŞATMANIN GÜNÜ YAKLAŞMIŞTIR

Bahçeli konuşmasına, Artık İstanbul'da ezberleri bozmanın, tabuları yıkmanın vakti gelmiştir. Artık İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi mucizesini yaşatmanın günü yaklaşmıştır. Tarihi bir başarıya ulaşmak için bütün şartlar oluşmuştur. Şimdi siz söyleyiniz; 14 Mayıs'ta anket şirketlerini rezil etmeye hazır mısınız Başarmaya kararlı mısınız Çok çalışacak mısınız Birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde milletvekili sayımızı muazzam bir seviyeye çıkaracak mısınız Söz veriyor musunuz Bu iş tamam diyor musunuz İstanbul'un kaderini elinize alıyor musunuz Ne mutlu sizlere, alayınıza başarılar diliyor, eksiksiz şekilde TBMM'de yapılacak yemin töreninde sizleri bekliyorum. İstanbul'da zaman üç hilal zamanıdır. Dün Ulubatlı Hasan sancağımızı burçlara asmıştı, şimdi sizler yapacaksınız diyerek devam etti.