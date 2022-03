İstanbul Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda 2022'de yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, bu mücadelenin vatan görevi olduğunu, evlatlarını her türlü bağımlılığa karşı koruyacaklarını vurguladı.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının tüm dünyada artık biçim değiştirdiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bağımlılık yapan maddelerin sayısının ve çeşidinin artması, bunlara erişimin kolaylaşması, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede daha çok tedbir almayı gerektiriyor. Tüm dünyayla birlikte biz de bu sorunlarla yüzleşiyoruz. Uyuşturucu kullanımını sıfıra indirmek, bağımlılıkla mücadelede tüm dünyaya örnek olmak en büyük gayemiz. Geleceğimizi, akıl ve irademizi esir alan, gençlerimizi suça iten her türlü bağımlılıktan uzak tutmak, sokaklarımızı zehirden ve zehir tacirlerinden korumak milli vazifemiz. Hedefimiz, bir dünya şehri olan İstanbul'umuzun sahip olduğu eşsiz değerlere yenilerini eklemek, insanımızı en güzel, en sağlıklı şekilde yaşatmak ve geleceğe taşımak."

"Biz bağımlısıyla değil bağımlılıkla mücadele ediyoruz"

Devletin bağımlılıkla mücadeleyi anayasal görev kabul ederek Türkiye genelinde İstanbul'da çok paydaşlı bir mücadele anlayışını hayata geçirdiğini ifade eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanından bakanlara, valilerden belediye başkanlarına, eğitimcilerden sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara kadar herkesin bu mücadelenin içerisinde yer aldığını kaydetti.

Vali Yerlikaya, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen eğitim, takip, tedavi ve destek faaliyetlerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bağımlılıkla mücadele, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'vatan görevidir.' Her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kırmızı çizgimiz. Tüm kalbimle inanıyorum ki, toplumu bu tehditten korumak için kurduğumuz Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulumuz sayesinde, şehrimizde bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan paydaşlarımızın koordinasyonu daha da artacak, faaliyet ve hedeflerine daha da hızlı ulaşacaklar. Bizler, yavrularımız ve gençlerimizi her türlü uyuşturucu madde ve bağımlılığına karşı korumakta kararlıyız. Meselenin tek bir tarafı yok. Sivil toplum kuruluşlarımızdan üniversitelerimize, güvenlik güçlerimizden medyaya, yerel yönetimlerimizden muhtarlarımıza ve valiliklere kadar bu illetle topyekun mücadele edeceğiz. Yaptığımız her işte insanı merkeze alacağız. Mücadelemizde hiçbir vatandaşımızı gözden çıkarmamız mümkün değil."

Bu mücadelede gayretlerinden dolayı güvenlik güçlerine teşekkür eden Yerlikaya, uyuşturucu kullananın suçlu değil, kurban olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, asıl suçlunun zehir tacirleri olduğunu vurgulayarak, "Biz bağımlısıyla değil, bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Derdimiz, bataklığı kurutmak, lojistik ağlarını yok etmek. Evlatlarımızın geleceklerinin karartılmasına, uyuşturucunun esiri haline getirilmelerine asla fırsat vermeyeceğiz. İnanıyorum ki hep birlikte gençlerimizi en donanımlı şekilde yetiştirecek, aynı zamanda evlatlarımızı sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacağız." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlığı ile Mücadele Birimi sunum yaptı.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Topçu, İl Emniyet Müdürü Aktaş ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'nun değerlendirme sunumları yaptığı toplantı, istişarelerin ardından sona erdi.