İstanbul Bağcılar'daki Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Olayın araştırılması sürerken, bir diğer zanlının başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Bağcılar'da 2 iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler C.D. ve Y.İ'yi gözaltına aldı.

Kurşunlama olayına karıştığı belirlenen zanlı Ş.B'nin ise işlediği başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 13 gözaltı

Ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 13 gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.