İstanbul Bağcılar'daki Kurşunlama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da 2 iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler C.D. ve Y.İ'yi gözaltına aldı.

Kurşunlama olayına karıştığı belirlenen zanlı Ş.B'nin ise işlediği başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.