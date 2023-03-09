İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR BARİYERLERE ÇARPTI, ALKOLLÜ ŞOFÖR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza, Bağcılar mevki Halkalı İstikametinde saat 21.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BZ 0882 plakalı konteyner yüklü TIR şoförü, yan yola geçmek istedi. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada şoför yara almadan TIR'dan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. TIR şoförü yapılan alkol testi sonucu yoğun alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri TIR şoförünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

- İstanbul