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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR BARİYERLERE ÇARPTI, ALKOLLÜ ŞOFÖR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR BARİYERLERE ÇARPTI, ALKOLLÜ ŞOFÖR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda, yan yola girmek isteyen TIR bariyerlere çarptı.

BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda, yan yola girmek isteyen TIR bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, alkollü olduğu tespit edilen TIR şoförü polis merkezine götürüldü.

Kaza, Bağcılar mevki Halkalı İstikametinde saat 21.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  34 BZ 0882 plakalı konteyner yüklü TIR şoförü, yan yola geçmek istedi. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada şoför yara almadan TIR'dan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. TIR şoförü yapılan alkol testi sonucu yoğun alkollü olduğu öğrenildi.  Polis ekipleri TIR şoförünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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