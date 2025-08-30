İstanbul Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda, çalışanlar kendi imkanlarıyla atölyeden tahliye edildi fakat yangın atölyede hasara yol açtı.

İstanbul Bağcılar'da tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı kaplarken, çalışanlar kendi imkanlarıyla atölyeden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
