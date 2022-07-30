İSTANBUL-Bağcılar'da şöhretler karması, futbol maçında karşı karşıya geldi

Bağcılar'da şöhretler karması, futbol maçında karşı karşıya geldi

İSTANBUL, (DHA)- Bağcılar Belediyesi, Yaz Spor okullarının kapanışını müzik, sinema ve sosyal medya dünyasından isimlerin katıldığı futbol maçıyla yaptı. Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleştirilen şöhretler karması futbol maçında ünlü isimler galibiyet için ter döktü. Mavi ve Beyaz olarak iki takımın oluşturulduğu gösteri maçında Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İlçenin belediye başkanı Abdullah Özdemir de Beyaz Takım'da forma giydi.

Bağcılar Belediyesi'nin tatil döneminde öğrencilere yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları sona erdi. 6 bin 200 öğrencinin 6 hafta boyunca eğitim aldığı spor okulunda, futboldan basketbola, voleyboldan satranca kadar farklı branşlarda yer alan aktiviteler yapıldı. Çocukların yeteneklerini ortaya koyduğu Yaz Spor Okulları'nın kapanışı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ünlü isimleri futbol maçında karşı karşıya getiren bir organizasyon düzenledi. Mahmut Bey Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış törenine her yaştan vatandaşlar akın etti. Tırmanma duvarından canlı langırta Air hokeyden sumo güreşine kadar farklı içerikte aktivitelerin yer aldığı etkinlik alanında çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Eğlence ve sporun bir araya geldiği etkinlikte Karizma Basket Show da nefes kesen gösteriler sergiledi.

OSMAN NURİ KABAKTEPE VE ABDULLAH ÖZDEMİR BEYAZ TAKIM'DA FORMA GİYDİ

Şöhretler Karması adı altında yapılan gösteri maçında Mavi ve Beyaz olarak iki takım oluşturuldu. 20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan maçta Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Ahmet Dursun, Bülent Uygun, Saffet Akyüz, Canbay-Wolker, Hakkı Alkan, Ruhi Sarı, Hakan Bilgin ve Abdurrahman Uzun forma giydi. Maçın Hakemliğini Ahmet Çakar yaptı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de şöhretler karması maçında Beyaz Takım kadrosunda sahaya çıktı.

'YAZ OKULUNA KATILAN BÜTÜN ÖĞRNCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 7 bin öğrencinin eğitim aldığını belirterek, 'Altı haftalık bir yaz okulu final programındayız. Bağcılarımızla 7 bin çocuğumuzu, gencimizin eğitim aldığı bir yaz okulu uyguladık. Burada hem sportif faaliyetlere hem de aynı zamanda çocuklarımızın zihinsel gelişimini arttıracak faaliyetler yaptık. Bugün de yaz spor okulu final programımızı, Türkiye'mizin önde gelen futbolcularıyla, fenomenleriyle, sanat camiasının önde gelen isimleriyle taçlandırmak istedik. Bağcılar da kültür ve sanatı, sporu en üst düzeyde yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Bağcılar'daki nüfusumuzun yüzde 40'ı gençlerden oluşmaktadır. Çok genç bir nüfusa sahibiz. Geçtiğimiz yıl 165 bin öğrenciye karne verdik. Yani bu açıdan gençlerimizi geleceğe güzel bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Yaz okulumuzda bu anlamda hem gençlerimizin bireysel gelişimlerini hem de toplumsal gelişimlerini arttıracak etkinlikler olarak planladık. İnşallah ülkenin geleceği için çok güzel gençler yetiştirmek istiyoruz. Gerçekten güzel bir gün geçirdik. Güzel bir müsabaka da oldu. Şu anda da çekişmeli bir maç esnasındayız. Ben yaz okuluna katılan bütün öğrencilerimize, onları yönlendiren ailelerine ve eğitim veren bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

Kıyasıya rekabetle süren maçı Mavi Takım 5-2 yendi.

İse Şöhretler Karması adı altında bir gösteri maçı yapıldı. Teknik Direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Mavi Takımın kadrosunda, Hamit Altıntop, Ahmet Dursun, Bülent Uygun, Canbay- Wolker, Abdurrahman Uzun, Ruhi Sarı, Selim Özer, Mustafa Eldivan, Rüstem Tüysüz ve Tarık Daşgün yer aldı.

Beyaz takımda ise Abdullah Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe, Nihat Kahveci, Erkan Sözeri, Mustafa Özer, Hakan Bilgin, Hakkı Alkan ve Saffet Akyüz sahaya çıktı.

İlerleyen saatlerde 20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan gösteri maçında Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Ahmet Dursun, Ahmet Çakar, Bülent Uygun, Saffet Akyüz, Canbay-Wolker, Hakkı Alkan, Ruhi Sarı, Hakan Bilgin, Abdurrahman Uzun, Yasin Dallı ve Engin Baytar forma giydi. Ünlü isimlerin kıyasıya rekabet ettiği maçta izleyiciler heyecanlı dakikalar yaşadı.

Mahmut Bey Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış törenine her yaştan vatandaşlar akın etti. Alanda tırmanma duvarından canlı langırta air hokeyden sumo güreşine kadar farklı içerikte aktivitelerin yer aldığı etkinlik alanında çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Eğlence ve sporun bir araya geldiği etkinlikte Karizma Basket Show'da nefes kesen gösteriler sergiledi.

Hakemliğini Ahmet Çakar'ın yaptığı 20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan gösteri maçında Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Ahmet Dursun, Ahmet Çakar, Bülent Uygun, Saffet Akyüz, Canbay-Wolker, Hakkı Alkan, Ruhi Sarı, Hakan Bilgin, Abdurrahman Uzun, Yasin Dallı ve Engin Baytar forma giydi. Ünlü isimlerin kıyasıya rekabet ettiği maçta izleyiciler heyecanlı dakikalar yaşadı.

Öte yandan tırmanma duvarından canlı langırta air hokeyden sumo güreşine kadar farklı içerikte aktivitelerin yer aldığı etkinlik alanında çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Karizma Basket Show'da nefes kesen gösteriler sergilendi.