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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI : 5 YARALI

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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI : 5 YARALI

BAĞCILAR'da arıza yaptığı için yol kenarında durduğu ileri sürülen TIR'a, otomobil çarptı.

BAĞCILAR'da arıza yaptığı için yol kenarında durduğu ileri sürülen TIR'a, otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Basın Ekspres yolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FYL 519 plakalı TIR arıza yaptı. Bunun üzerine şoför, park ışıklarını yakarak TIR'ı yol kenarına çekti. Bu sırada arkasından gelen Yasin Güneş'in kullandığı 34 BHY 43 plakalı otomobil, TIR'a çarparak dorsenin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan Yasin Güneş ve 4 kişi, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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