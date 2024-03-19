Üye Girişi
Haberler

İstanbul Bağcılar'da Makas Atan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Güncelleme:

İstanbul Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 27 bin 235 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sürücü yakalandı ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezalandırıldı.

İstanbul Bağcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 27 bin 235 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü B.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde sürmek", "öndeki aracı yeterli mesafeden izlememek", "emniyet şeridini gereksiz şekilde kullanmak", "sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren alınmasına rağmen araç kullanmak" maddelerinden 27 bin 235 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü B.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bağcılar İstanbul Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title