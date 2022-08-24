Bağcılar'da kamyonunun arkasındaki bisikletlinin tehlikeli yolculuğu Güncel Haberler BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda ilerleyen bisiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun arkasına takıldı. BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda ilerleyen bisiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun arkasına takıldı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Bağcılar Basın Ekspress mevkiinde dün gece saatlerinde bisiklet sürücüsü yolda seyir halindeyken hafriyat kamyonunun peşine takıldı. Hafriyat kamyonuyla yakın mesafeden yapılan sürüşün nedeni bilinmezken, tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bağcılar Güncel Haberler

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