İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINA VATANDAŞLAR KOVALARLA MÜDAHALE ETTİ

BAĞCILAR'da 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İlk müdahaleyi bina sakinleri kovalarla yaparken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kemalpaşa Mahallesi, 1925 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorlanırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bina sakinlerinden bir kişinin fenalaşması üzerine ambulansa alınarak tedavisi yapıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.