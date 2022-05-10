Bağcılar'da bakkal soygunu kamerada

Bağcılar'da, otomobille gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kapı kilidini kırarak girdikleri bakkaldan yaklaşık 16 bin liralık sigara ve peynir çalarak kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Nisan günü saat 06.40 sıralarında, Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşandı. Bir otomobille gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kapı kilidini kırdıkları bakkala girdi. Şüpheliler, yaklaşık 16 bin liralık sigara ve peyniri otomobile koyup çalarak uzaklaştı. Ekmek bırakmak için gelen fırıncı, hırsızlığı fark ederek bakkal sahibi Ali Köyünç'e haber verdi. İş yerine gelen Köyünç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hırsızlığı ilişkin çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

"16 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokağa beyaz bir otomobille gelen şüpheliler, iş yerinin kapı kilidini kırıyor. İçeri giren üç kişi sigara ve peyniri otomobile taşırken, diğer kişi otomobilde bekliyor. Malzemeleri alan şüpheliler, otomobile binip hızla uzaklaşıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel