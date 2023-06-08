İSTANBUL-AZERBAYCAN'DAKİ ALAT SERBEST EKONOMİK BÖLGESİ İSTANBUL'DA TANITILDI

AZERBAYCAN'DA kurulan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi (AFEZ), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Sarıyer'de bulunan binasında düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Sarıyer'de bulunan merkezinde, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi'nin ev sahipliğinde Azerbaycan'da kurulan 'Alat Serbest Ekonomi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı. Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Raşad Mammadov, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı M. Kemal Koloğlu ve AFEZ Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Alaskarov'un yanı sıra, Türkiye'de bulunan inşaat, lojistik, turizm, otomotiv, enerji, e-ticaret ve Hukuk alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

AZERBAYCAN DEVLETİNİN HİÇBİR UNSURUN ETKİSİ OLMAYACAK

Toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhuriyetinin Türkiye Büyükelçisi Raşad Mammadov, Bu proje uzun yıllardır tartışılıyor. Kanunlarımızda değişiklik yapılarak devletin içinde, ikinci bir devlet olması için, bu bölgeye Azerbaycan devletinin, memurunun hiçbir aidiyeti olmasın. Hiçbir bakanın hiçbir memurun, hiçbir polisin, hiçbir mahkemenin kararının tesiri olmadığı bir bölgedir dedi.

AZERBAYCAN, 1 TRİLON 800 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE SAHİP

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı M. Kemal Koloğlu ise, Son 5 yıl içerisinde, Azerbaycan iş dünyasıyla entegre olmak üzere bir takım reformlar yapılmaktadır. Gayri safi neft diye adlandırılan petrol ve gaz dışındaki sektörlere yatırım yapılması için yeni teşvikler verilmekte, yeni araştırmalar yapılmaktadır. Bu arada, yapılan düzenlemelerden en önemlilerinden bir tanesi de uluslararası nitelikte bir PPP, yap işlet devret kanunu da parlamentodan geçmiş ve onaylanmıştır. Önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Neden Azerbaycan Bir, sayın Alaskarov bunu anlatacak ama ben bunun üzerinde durmak istiyorum. Bir, kimlik kartıyla seyahat ediyoruz. İki, her gün İstanbul, Ankara, İzmir'den karşılıklı 13 adet sefer var. Üç, gelişmiş bir ulaşım alt yapısı var. 15 bin kilometreye yakın, gayet düzgün asfalt yollar, ikisi uluslararası olmak üzere 8 adet havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, bu demiryolu bildiğiniz gibi İngiltere'yi Çin'e bağlıyor. Bunun en orta noktasında da Azerbaycan var. Bunun dışında yeni yapılmakta olan belki de bitmiştir, tam olarak bilmiyorum ama, 11 milyon ton kapasiteli yeni Ak-Bakü İnternational Kargo Limanı. Çok kısa süre içerisinde açılacak olan Zengezur koridoru ile Azerbaycan, Türkiye'ye direk bağlanacak. Dolayısıyla bu noktadan itibaren 3'üncü bir ülkeye girmeden, geliş-gidiş yapmış olacağız. Bütün bunlardan sonra, aynı zamanda Azerbaycan İpek yolunun da kilit ülkesi. İki önemli nokta daha var. Bunlardan bir tanesi Karabağ, Karabağ ile birlikte Azerbaycan 16 bin kilometrekarelik eski topraklarını yeniden kazandı. Bu topraklarda hemen hemen hiç bir şey yok, Ermenilerden bırakılan bir tek taş parçası bile yok. Burası gayet verimli ve çok geniş bir arazi. Bu arazinin içinde Azerbaycan süratle yollar, demiryolları ve havalimanları inşa ediyor. Ama aşağı yukarı 10 senelik 15 senelik bir perspektif içerisinde 1 milyona yakın insanın oraya yerleşmesine karar verilmiş durumda. Bunun alt yapısı hazırlanıyor. Bu alt yapı hazırlanırken en önemli şeylerden bir tanesi, bildiğiniz gibi yapılacak olan yatırımlar. Bu yatırımlara çok geniş miktarda destek veriliyor, teşvik veriliyor. Köyler ve kasabalar yeniden inşa edilirken istihdamın sağlanması için yeni iş yerlerinin ve fabrikaların açılması gerekiyor. Azerbaycan bugün Belarus, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan ve bunların hepsini saydığımız zaman aşağı yukarı 250 milyon nüfusa, 1 trilyon 800 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip diye konuştu.

HEDEFİMİZ, PETROL DIŞI SEKTÖRLERİN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK

AFEZ Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Alaskarov, Ülke olarak amacımız Azerbaycan ekonomisini önümüzde ki yıllarda, bilgilere dayanan ve uluslararası rekabete dayananıklı bir ekonomiye çevirmektir. Bu hedefimize ulaşmak için yapmamız gerekenler; ekonomide petrol dışı sektörlerin rolünü daha çok güçlendirmek, enerji, ulaşım, transit, lojistik alt yapısının geliştirilmesini devam ettirerek en yüksek dünya standartlarına ulaşmak. Bilgiye ve yüksek teknolojilere dayanan, yüksek katma değer sağlayan, çeşitlendirilmiş ve ihracata yönelik sürdürülebilir ekonomi kurmak ve yüksek rekabetçi ve katılımcı bir ülke olarak yer almaktır. Ülkemiz belirtilen hedeflere kararlılıkla ilerliyor ve Alat Serbest Ekonomi Bölgesi, ülkemizin vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için görülen tedbirler sırasında özel bir yere sahiptir. Uluslararası deniz ticaret limanına bitişik alanda, uluslararası ulaşım koridorlarının kesiştiği jeo stratejik konumda yer almaktadır ifadelerini kullandı.