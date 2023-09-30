AYASOFYA MEYDANI'NDA 750 SEMAZEN GÖSTERİ YAPTI

Bakan Ersoy: Mevlana'nın 'Gel' felsefesini dünyaya yaymaya devam etmek istiyoruz

Ömer ÇETİNASLAN - Serkan KÖYMEN / İSTANBUL, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Mevlana'nın 750. Vuslat yıldönümü ve 2023 yılının UNESCO tarafından Mevlana Yılı olarak takvime alınması nedeniyle Ayasofya Meydanı'nda, 750 semazenin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece ülkemizden değil dünyanın tüm coğrafyasından gelen 750 semazenle yapacağımız etkinlikle, dünyanın şu an içinde bulunduğu kaos ve savaş ortamında, barış, kardeşlik ve huzur mesajlarının verilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak birçok etkinliğin başlangıcını yapmış oluyoruz" dedi.

Mevlana'nın 750. Vuslat yıldönümü ve 2023 yılının UNESCO tarafından Mevlana Yılı olarak takvime alınması nedeniyle Kültür Bakanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Ayasofya Meydanı'nda, 750 semazenin yer aldığı etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana felsefesini bütün dünyaya yayma hedefi olduklarını ifade ederek, 'Bilindiği gibi 2023 yılı, UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak takvime alındı. 2023 yılı aynı zamanda Mevlana'nın, vuslatın 750'nci yılı olarak biliniyor. Bu çerçevede biz de hem yurt içinden hem de yurt dışından 750 semazenin katılımıyla dünya tarihinin en önemli meydanlarından biri olan Ayasofya'da çok önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle Mevlana'nın 'Gel' felsefesini bütün dünyaya yaymaya devam etmek istiyoruz. Sadece ülkemizden değil dünyanın tüm coğrafyasından gelen 750 semazenle yapacağımız etkinlikle, dünyanın şu an içinde bulunduğu kaos ve savaş ortamında, barış, kardeşlik ve huzur mesajlarının verilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak birçok etkinliğin başlangıcını yapmış oluyoruz" diye konuştu.

Program öncesinde düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu yıl bizim için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Şeb-i Arus'un 750'nci yılı dolayısıyla 'Mevlana Yılı' ilan edildi. 30 Eylül tarihi Hz. Pir'in doğum yılı. 816'ncı yılını kutluyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli görevlerimizden birisi; Hz. Mevlana'yı ve onun felsefesini anlatabilmek. Bu tarihi meydanda, 750 semazenle birlikte bir program gerçekleşmiş olacak" dedi.