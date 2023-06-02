İSTANBUL-AVRASYA TÜNELİ BAKIM NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

AVRASYA Tüneli bakım onarım çalışmaları sebebiyle saat 00.00 itibariyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları sebebiyle saat 00.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 5 saat sürmesi planlanan çalışmaların ardından saat 05.00 itibariyle trafiğe açılması bekleniyor.

İBB yaptığı açıklamada, "Avrasya Tüneli her iki yönde bakım-onarım çalışması nedeni ile tüm şeritler trafiğe kapatıldı" ifadeleri kullanıldı.