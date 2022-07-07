İSTANBUL-AVCILAR LİMANINDA 7 TEKNE YANDI AVCILAR Ambarlı sahilinde demirli bulunan 7 tekne alev alarak yandı. AVCILAR Ambarlı sahilinde demirli bulunan 7 tekne alev alarak yandı. Yangın, saat 04.45 sıralarında Ambarlı sahilinde meydana geldi. Demirli bulunan teknelerden birinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler, yanındaki diğer teknelere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına, sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken 7 teknede maddi hasar oluştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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