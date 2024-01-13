İstanbul Avcılar'da Refüje Çarpan Otomobilde Baba ve Oğlu Yaralandı
İstanbul Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan otomobilde bulunan baba ve oğlu yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Avcılar'da refüje çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.
T.Ş. idaresindeki 58 FZ 493 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda Bakırköy istikametinde ilerlerken refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile babası M.Ş. (65) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.
Baba ile oğlu sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.