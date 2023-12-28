İstanbul Avcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı
İstanbul Avcılar'da Reşitpaşa Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Avcılar'da, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Reşitpaşa Caddesi'nde, 34 M 4297 plakalı yolcu minibüsü ile İ.K. idaresindeki 34 JJ 0025 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 2 yolcu ile otomobil sürücüsü İ.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.