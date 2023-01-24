İSTANBUL-AVCILAR'DA KLİMA ÇALMAYA ÇALIŞAN HIRSIZLAR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ GÖRÜNCE KAÇTI

AVCILAR'da bir iş yerine camdan giren iki kişi, iki klimayı çekçek olarak bilinen el arabasına yüklerken, kendilerini farkederek duran otomobil sürücünün müdahalesi sonucu çaldıklarını bırakarak kaçtı.

AVCILAR'da bir iş yerine camdan giren iki kişi, iki klimayı çekçek olarak bilinen el arabasına yüklerken, kendilerini farkederek duran otomobil sürücünün müdahalesi sonucu çaldıklarını bırakarak kaçtı.

Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda, çekçek olarak bilinen el arabası ile bir işyerinin basamaklarında oturan iki kişiden biri tırmanarak bir işyerinin küçük camından içeri girdi. İçeriden yaklaşık 70 kilo ağırlığındaki klima ve parçaları dışarıda bekleyen arkadaşına uzatan kişi, çaldıklarını el arabasına yükleyerek kaçmak istedi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi hırsızlığı farkederek bağırdı. İki kişi kaçarak uzaklaşmak isterken, sürücü şüphelileri takip etmeye başladı. İki sokak ileride kaçamayacaklarını anlayan hırsızlar çaldıkları klima ve parçalarını bırakarak kaçtı. Polis, birkaç ay önce de bir otelden buzdolabı çaldığını belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Ferhat Bozok, "Kimlikleri belli kısa sürede yakalanırlar" dedi. İşyerinde çalışan Mücahit Turan da çalınan klima ve parçalarını gösterirken, "Atık toplayıcı görünümlü bu hırsızlara karşı bir şeyler yapılmalı" dedi.