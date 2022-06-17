İSTANBUL-AVCILAR'DA KAÇAK DÖKÜM
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da akşam saatlerinde iki hafriyat kamyonu kaçak döküm yaptı.
Mahalle sakinleri kaçak dökümü cep telefonu kameralarıyla kaydederek, polise ihbarda bulundu. Dökümü tamamlayan iki sürücü, polis ekibi gelmeden hızla uzaklaştı. Tahtakale Muhtarı Serkan Vatansever, son dönemde kaçak hafriyat dökümünün arttığını, tüm çabalara rağmen bunun önüne geçilemediğini söyledi.
Görüntü dökümü:-----------------------
-İki kamyonla yapılan kaçak dökümün görüntüleri- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel