İSTANBUL-AVCILAR'DA KABLO HIRSIZI YAKALANDI - Haberler

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İSTANBUL-AVCILAR'DA KABLO HIRSIZI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da bir iş yerinden bakır kablo çalan bir şüpheli yakalandı.

AVCILAR'da bir iş yerinden bakır kablo çalan bir şüpheli yakalandı.

Tahtakale Mahallesi'nde 30 Nisan cumartesi saat 06.00 sıralarında bir işyerinden 15 bin TL değerinde bakır kablo çalındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 3 hırsızlık şüphelisini tespit etti. Şüphelilerin, bir çuvala doldurdukları bakır kabloyu, geldikleri araca yükleyerek kaçtıkları belirlendi.

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan şüphelilerden S.T.'nin (30), yakarak plastiğinden ayrıştırdığı bakır kabloları bir hurdacıya sattığı belirlendi. Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi birçok dosyadan suç kaydı olduğu tespit edilen S.T., 'İşyerinden hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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