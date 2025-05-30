İstanbul Avcılar'da İnşaat Kazası: İşçi 2 Kat Yükseklikten Düştü

AVCILAR'da bir işçi, çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip 2 kat yüksekten asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı binanın birinci katında çalışan işçi Ümit Kılıç (50), asansör boşluğunun yanında çalışırken dengesini kaybederek bodrum katına düştü. İki kat yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ve sağlık ekibi, kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekibi yaralıyı bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden işçi Ümit Kılıç'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi.