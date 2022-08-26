İSTANBUL-AVCILAR'DA HUZUR DENETİMİ

AVCILAR'da Huzur Denetimi yapıldı. Denetimde sabit noktalar ile oluşturulan mobil ekipleri kafeterya, restoran ve bar gibi yerlerde çalışma yaptı.

Avcılar'da giriş noktalarında trafik ve asayiş ekiplerinin katılımı ile sabit kontroller yapıldı. Saat 21.30'dan itibaren Avcılar Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki birimlerden görevlilerin de yer aldığı mobil ekipler devreye girdi. Ekipler, eğlence yerlerinin yoğun olduğu Ambarlı ve Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere çeşitli kesimlerdeki kafe, bar, türkü evi ve içkili restoranlarda bulunanları kimlik kontrolünden geçirirken, işletmelerin belgelerini kontrol etti.