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Avcılar'da hurda metal yüklü damperli kamyon devrildi

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Avcılar'da hurda metal yüklü damperli kamyon devrildi

AVCILAR'da hurda metal yüklü damperli kamyon, virajı alamayınca devrildi.

AVCILAR'da hurda metal yüklü damperli kamyon, virajı alamayınca devrildi. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Tahtakale Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde, bugün saat 11.00 sıralarında hurda sac yüklü damperli bir kamyon, virajı alamayınca kaldırıma devrildi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, tonlarca ağırlıkta sac hurda yol ve kaldırıma döküldü. Bu sırada yolda ya da kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Yola saçılan hurdalar trafik yoğunluğuna neden oldu. Kaza ile ilgili sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Korkut Güncel Haberler

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