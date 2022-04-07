Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı - Haberler

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Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı

AVCILAR'daki Küçükçekmece Gölü kıyısında cesedi bulunan kişinin 24 Aralık'tan bu yana kayıp alzeimer hastası Burhan Yılmazcoşar olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'daki Küçükçekmece Gölü kıyısında cesedi bulunan kişinin 24 Aralık'tan bu yana kayıp alzeimer hastası Burhan Yılmazcoşar olduğu ortaya çıktı.

Küçükçekmece Gölü kenarındaki sazlık alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi böcek ilaçlama ekibinin amfibi araç ile yaptığı çalışmada gördüğü önemli ölçüde bozulmuş ceset güçlükle alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bu kişini kimliğini belirlemek için çalışma yapılırken, kayıp dosyaları da tek tek ele alındı. Polis ekipleri, yakınlarının aylardan bu yana aradığı ancak, sonuca ulaşamadığı, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'ndeki evinden lacivert mont ve siyah kasketi ile ayrılan Burhan Yılmazcoşar'ın yakınlarına ulaştı. Ceset üzerinde inceleme sürerken, yapılan ilk tespitlerde bunun kayıp alzeimer hastası Burhan Yılmazcoşar olduğu anlaşıldı. Yılmazcoşar'ın ölüm nedeni konusunda da araştırmanın devam ettiği belirtildi.


Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı

Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı

Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı

Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı

Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı

Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kayıp hasta olduğu anlaşıldı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, Avcılar, Aralık, Güncel, Haberler

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